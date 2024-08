Blinken avverte Israele e Hamas che è l’ultimo tentativo di porre fine alla guerra di Gaza

AgenPress – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito nel corso della sua visita in Israele che l’ultimo tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi era probabilmente la migliore e forse l’ultima opportunità, esortando Israele e Hamas a raggiungere un accordo sfuggente.

Tuttavia, con il gruppo islamista palestinese Hamas che ha annunciato la ripresa degli attentati suicidi in Israele dopo molti anni, e con gli attacchi aerei israeliani che continuano a colpire Gaza, si sono visti pochi segnali di conciliazione.

I colloqui in Qatar della scorsa settimana si sono interrotti senza raggiungere alcun risultato, ma i negoziati riprenderanno questa settimana sulla base di una “proposta ponte” degli Stati Uniti.

I colloqui in Qatar della scorsa settimana si sono interrotti senza raggiungere alcun risultato, ma i negoziati riprenderanno questa settimana sulla base di una “proposta ponte” degli Stati Uniti.

Hamas e un altro gruppo militante, la Jihad islamica, hanno dichiarato di essere dietro un’esplosione avvenuta domenica vicino a una sinagoga a Tel Aviv, che ha ucciso l’attentatore e ferito un’altra persona. Gli attentati suicidi “torneranno in prima linea” mentre la guerra di Gaza continua, ha affermato Hamas in una dichiarazione.

Hamas e un altro gruppo militante, la Jihad islamica, hanno dichiarato di essere dietro un’esplosione avvenuta domenica vicino a una sinagoga a Tel Aviv, che ha ucciso l’attentatore e ferito un’altra persona. Gli attentati suicidi “torneranno in prima linea” mentre la guerra di Gaza continua, ha affermato Hamas in una dichiarazione.

Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu.

“Questo è un momento decisivo, probabilmente il migliore, forse l’ultima opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e per mettere tutti sulla strada giusta verso una pace e una sicurezza durature”, ha detto Blinken ai giornalisti prima di incontrare Herzog.