Renzi: “Con questo Governo ormai ci sono più complotti che riforme”

AgenPress. Oggi i quotidiani dedicano ampio spazio alle polemiche dei Fratelli d’Italia e delle Sorelle Meloni contro di noi. Abbiamo richiesto che il Governo risponda in aula sui criteri delle nomine in RAI, in FS e nelle altre società di Stato. La risposta di Fratelli d’Italia è stata prima una scarica di insulti contro Italia Viva e la sua gente (definita “muta di cani” al servizio di “un boss di provincia”): io trovo gravissimo che pur di non rispondere alle interrogazioni parlamentari quelli di Fratelli d’Italia si siano buttati sulle offese. In democrazia la maggioranza governa, l’opposizione controlla. Poi, ancora più grave, la Meloni e i suoi hanno iniziato a gridare al complotto. Penso sia il ventunesimo complotto denunciato dalla Premier. Con questo Governo ormai ci sono più complotti che riforme. E il complotto sarebbe un complotto organizzato da me e da Italia Viva con i magistrati e i giornalisti per far indagare Arianna Meloni, utilizzando il metodo Palamara. Questo ci viene spiegato dalla coppia Sallusti-Donzelli.

Brevi considerazioni:

a. Il metodo Palamara mi ha visto vittima, secondo la ricostruzione che ne fanno nel libro “Il sistema” proprio Sallusti e Palamara. Io sono una vittima del sistema Palamara, non il mandante.

b. Se domattina Arianna Meloni riceve un avviso di garanzia, cosa che per altro non mi auguro, a me non cambia assolutamente nulla. Perché io sono davvero garantista e per me un avviso di garanzia non impatta sul dibattito politico. La mia critica al Governo è politica: abbiamo un Paese in mano alla parentocrazia tra premier, sorelle e cognati. Questa concentrazione di parenti esiste solo in Italia e in Corea del Nord. Ma questo non c’entra nulla con l’eventuale avviso di garanzia a Arianna.

c. Come fa Sallusti a sapere di un avviso di garanzia ad Arianna Meloni? Ha doti di profezia o c’è una fuga di notizie? Oppure è solo una tattica per non rispondere nel merito?

d. Giorgia Meloni non può dare lezioni di garantismo. Giorgia Meloni è stata giustizialista con mia madre, mio padre, mio cognato, i miei amici, i miei finanziatori; è stata giustizialista con chiunque non avesse un legame di parentela o di amicizia con lei. E adesso ci fa la morale sul garantismo? Proprio Giorgia Meloni? Ma dai. Lei può darci lezioni di giustizialismo, non di garantismo. O può darci lezioni di vittimismo, materia su cui potrebbe tenere un master all’università.