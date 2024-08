Egitto. Blinken incontra Al Sisi. Sul tavolo il cessate il fuoco a Gaza e accordo su rilascio degli ostaggi

AgenPress – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha spinto per progressi verso un cessate il fuoco a Gaza e un accordo di rilascio degli ostaggi durante la sua visita in Egitto martedì, ma le principali aree di controversia devono ancora essere risolte nei colloqui previsti per la fine di questa settimana.

Blinken è volato in Egitto da Tel Aviv, dove ha detto che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva accettato una “proposta ponte” degli Stati Uniti volta a ridurre i divari tra le due parti dopo che i colloqui della scorsa settimana si erano fermati senza una svolta. Ha esortato Hamas ad accettare anche la proposta come base per ulteriori colloqui.

Hamas non ha esplicitamente respinto la proposta, ma ha affermato in una nota che essa annulla quanto concordato in precedenza, senza specificare in che modo, e ha accusato Israele e il suo alleato statunitense di aver portato avanti i negoziati in malafede. In Egitto, Blinken ha incontrato il presidente Abdel-Fattah El-Sisi, il cui paese ha contribuito a mediare i colloqui di Gaza a fasi alterne per mesi, insieme agli Stati Uniti e al Qatar. Dopo l’incontro, Sisi ha detto che era giunto il momento di porre fine alla guerra e ha messo in guardia dall’espansione del conflitto nella regione.

Blinken ha definito l’ultimo tentativo di raggiungere un accordo “probabilmente la migliore, forse l’ultima opportunità”, e ha affermato che il suo incontro con Netanyahu è stato costruttivo, aggiungendo che spetta ad Hamas accettare la proposta ponte.

Sisi ha accolto Blinken e la sua delegazione “alla presenza del ministro degli Affari Esteri (egiziano) Badr Abdelatty, del capo dei servizi di intelligence” del Cairo, “il generale Abbas Kamel”, precisa la nota del portavoce della presidenza. “L’incontro ha sottolineato la solidità del partenariato strategico che lega i due paesi e il loro impegno a promuovere gli sforzi comuni per ristabilire la sicurezza e la stabilità nella regione”, viene aggiunto. “In questo contesto, sono stati esaminati gli sforzi di mediazione congiunti tra Egitto, Stati Uniti e Qatar per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e lo scambio dei detenuti. Sono state scambiate opinioni sui risultati dell’ultima riunione negoziale tenutasi la scorsa settimana a Doha, nonché sui mezzi per far progredire i negoziati in corso al Cairo”, riferisce ancora il testo.

Al-Sisi “ha insistito sui pericoli di un’espansione regionale del conflitto, le cui conseguenze sarebbero difficilmente immaginabili, indicando che la salvaguardia delle vite umane deve essere la priorità per tutte le parti”, riferisce il comunicato del portavoce della presidenza egiziana diffuso al Cairo.

Funzionari di Stati Uniti, Hamas, Israele, Egitto o Qatar non hanno specificato cosa contiene la proposta o in che modo differisce dalle versioni precedenti. “Ci sono questioni di attuazione e di assicurarsi che sia chiaro cosa farà ciascuna parte per portare a termine i propri impegni”, ha detto Blinken lunedì.