Previsioni Meteo del 23 Agosto 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 23 Agosto 2024.

AL NORD – Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio qualche addensamento cumuliforme in formazione sui rilievi, ancora sereno altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni.

AL CENTRO – Al mattino prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.