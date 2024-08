Zelensky: diplomazia “non a spese del 30% del nostro territorio e della nostra popolazione”

AgenPress – L’Ucraina è impegnata per la pace, ma non a costo di rinunciare al suo territorio, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un incontro con i rappresentanti dei media indiani, pubblicato il 25 agosto.

Zelensky ha parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi della necessità di porre fine alla guerra in Russia durante la storica visita di quest’ultimo a Kiev il 23 agosto.

“Quando si parla di ‘diplomazia’, sono tutto a favore, ma vorrei vedere misure concrete che non siano a spese del 30% del nostro stato e non a spese della nostra popolazione. Se esiste un piano del genere, siamo tutti a favore”, ha detto Zelensky.

Alla fine di luglio Zelensky ha affermato che l’Ucraina avrebbe finalizzato “un piano d’azione per la pace” entro la fine di novembre.

A giugno l’Ucraina ha organizzato in Svizzera il primo vertice mondiale per la pace , che ha portato alla firma di un comunicato da parte di 91 paesi e otto organizzazioni internazionali.

Il comunicato conteneva tre punti principali: la sicurezza nucleare, la sicurezza alimentare globale e il rilascio dei bambini deportati, dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti illegalmente.