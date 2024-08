Gaza. L’esercito israeliano salva un ostaggio rapito da Hamas. Era all’interno di un tunnel, è in buone condizioni di salute

AgenPress – Un ostaggio israeliano è stato liberato questa mattina dalle truppe dell’IDF da un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale.

L’ostaggio liberato è Qaid Farhan al-Qadi, 52 anni, di una comunità beduina nei pressi della città meridionale di Rahat, che lavorava come guardia in una fabbrica di imballaggio nel kibbutz Magen il 7 ottobre. Al-Qadi è stato rapito dai terroristi di Hamas nella vicina comunità di Mivtahim.

Al-Qadi è stato trovato all’interno di un tunnel dai commando dell’unità d’élite Shayetet 13 della Marina. L’operazione è stata guidata dal Comando meridionale dell’IDF, dall’agenzia di sicurezza Shin Bet e dalla 162a divisione dell’IDF.

Si dice che goda di buona salute. Si ritiene ora che 104 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di 34 persone la cui morte è stata confermata dalle IDF.

Hamas ha rilasciato 105 civili durante una tregua di una settimana a fine novembre, e quattro ostaggi sono stati rilasciati prima di allora. Otto ostaggi sono stati salvati vivi dalle truppe, e sono stati recuperati anche i corpi di 30 ostaggi, tra cui tre uccisi per errore dai militari mentre cercavano di sfuggire ai loro rapitori.

Hamas detiene anche due civili israeliani entrati nella Striscia nel 2014 e nel 2015, nonché i corpi di due soldati delle IDF uccisi nel 2014.

L’IDF afferma che ulteriori dettagli non possono essere pubblicati in questa fase “a causa di problemi di sicurezza dei nostri ostaggi, di sicurezza delle nostre forze e di sicurezza dello Stato”.

L’esercito descrive l’operazione di salvataggio come “complessa”. Al-Qadi è in buona salute e viene trasportato in ospedale per ulteriori controlli, aggiunge l’IDF.