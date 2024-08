Raphael Grossi, capo Agenzia nucleare Onu mette in guardia dai rischi nucleari durante la visita all’impianto di Kursk

AgenPress – Durante una visita alla centrale nucleare russa di Kursk, il responsabile dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, ha avvertito che la sua vicinanza ai combattimenti in corso era “estremamente grave” a seguito dell’offensiva transfrontaliera dell’Ucraina nella regione sud-occidentale di Kursk all’inizio di questo mese.

Grossi ha affermato che la sua visita gli ha permesso di “vedere le parti più importanti” dell’impianto, che si trova a meno di 50 chilometri (30 miglia) dal luogo dei combattimenti tra le forze russe e ucraine.

“Una centrale nucleare di questo tipo così vicina a un punto di contatto o a un fronte militare è un fatto estremamente serio”, ha detto. “Il fatto che abbiamo attività militare a pochi chilometri, a poche miglia di distanza da qui, lo rende un punto di attenzione immediato”.

“In fin dei conti, ancora una volta, questo può sembrare semplice e di buon senso: non attaccare una centrale nucleare”, ha detto Grossi, aggiungendo di essere in “stretto contatto” con le autorità russe e che la prossima settimana si recherà a Kiev per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.