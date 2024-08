Foggia: maxi sequestro di articoli contraffatti

AgenPress. Nell’ambito di mirati interventi di prevenzione e repressione della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e delle altre correlate forme di illegalità disposti dal Comando Provinciale di Foggia nei mesi estivi, in concomitanza con l’incremento dei flussi turistici, le Fiamme Gialle Daune hanno sequestrato circa 1.500 capi di abbigliamento, pelletteria, calzature e occhiali riportanti marchi contraffatti, oltre a 7.500 articoli di bigiotteria e per il mare con falsa indicazione “made in Italy”, ovvero non in regola con l’obbligo della marcatura “CE”.

Sono 29 in totale gli interventi eseguiti che hanno interessato la vendita in forma ambulante operata in tutta la provincia e, principalmente, nelle aree mercatali di Foggia, Cerignola, San Severo e Lucera nonché i maggiori centri turistici tra i quali Vieste, Rodi Garganico, Lesina e Poggio Imperiale, grazie ai quali sono stati individuati 22 responsabili, segnalati per violazioni amministrative e penali.