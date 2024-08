AgenPress. Presso l’Ipm di Roma Casal del Marmo non è in corso alcuna rivolta. A precisarlo è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La notizia diffusa in queste ore è, dunque, destituita di ogni fondamento.

La diffusione di notizie false e non verificate rischia di mettere in gravi difficoltà i detenuti stessi e il personale della polizia penitenziaria che quotidianamente, con dedizione e professionalità, si adopera per garantire il regolare svolgimento delle attività.