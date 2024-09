UGL “Aggressione del medico al Cardarelli è ennesimo schiaffo a tutti gli operatori che sono in trincea”

AgenPress. “Ancora una aggressione verso gli operatori della sanità a Napoli in Campania”, lo dichiarano in una nota Gianluca Giuliano Segretario Nazionale UGL Salute e Franco Patrociello Segretario Provinciale ,commentando l’episodio avvenuto all’ospedale Cardarelli, dove una trentaduenne ha colpito un medico di pronto soccorso di ventinove anni e si è scagliata in seguito contro la guardia giurata intervenuta a difesa del malcapitato.

Sembra che la donna, una volta arrivata al triage del nosocomio, non abbia voluto aspettare il suo turno pretendendo di essere sottoposta immediatamente ad esami diagnostici.

“Come UGL ci troviamo nuovamente a dover intervenire su un episodio di una gravità inaudita continuano i sindacalisti aggiungendo che la violenza subita dal collega è l’ennesimo schiaffo verso tutti gli operatori sanitari che da anni lavorano in una vera e propria trincea.

Proseguiremo la nostra opera di sensibilizzazione delle istituzioni affinché si mettano in atto misure ancore più stringerti per superare quella che sta’ diventando una vera e propria piaga sociale” concludono I sindacalisti.