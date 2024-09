Zelensky: gli ucraini sono sotto costante minaccia delle bombe di Putin, è un assassino. Ha occupato le nostre terre e ucciso innocenti

AgenPress – L’Ucraina è grata per le difese aeree fornite dai suoi partner, ma queste “non sono ancora sufficienti a proteggere l’intero territorio e a respingere ogni attacco russo”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

“L’Ucraina non chiede nulla di più di quello che il vostro Paese o qualsiasi altro Paese ha già”, ha affermato Zelensky in un discorso al 50° Forum di Cernobbio.

Il presidente ucraino è arrivato in Italia per incontrare i leader imprenditoriali locali e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, mentre Kiev chiede sempre più difese aeree aggiuntive e altri aiuti per respingere l’aggressione russa.

Il viaggio di Zelensky in Italia è avvenuto subito dopo la sua visita in Germania, dove ha ricevuto ulteriori promesse di assistenza militare durante il 24° incontro del gruppo di Ramstein e ha avuto colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“La nostra gente è sotto la costante minaccia di attacchi missilistici e droni russi ogni notte e ogni giorno”, ha detto Zelensky in Italia, ricordando i recenti attacchi mortali contro le città ucraine di Kharkiv, Poltava e Leopoli .

“Fortunatamente, abbiamo sistemi di difesa aerea, anche grazie all’Italia. Ma non è sufficiente per proteggere tutto il nostro territorio e respingere ogni attacco russo.”

Insieme alla Francia, l’Italia ha fornito all’Ucraina un sistema di difesa aerea SAMP/T nel 2023 e si è impegnata a consegnarne un secondo quest’anno.

“Vogliamo solo che nessun padre nel nostro Paese debba seppellire la moglie e le figlie perché sono state uccise dai missili russi… Vogliamo solo, vogliamo solo che i ragazzi e le ragazze ucraini non soffrano mai più perché non possono aiutare i loro genitori che si trovano nei territori occupati dalla Russia”, ha detto il presidente.

Un attacco russo contro la città occidentale di Leopoli, avvenuto il 7 settembre, ha causato la morte di sette persone, tra cui una madre e le sue tre figlie, lasciando in vita solo il padre di famiglia.

“Cosa vuole ottenere (il presidente russo Vladimir) Putin con tutto questo? Gli ucraini non volevano la sua terra. Non volevamo prendere nulla dalla Russia. Ma è stato Putin a voler prendere la nostra terra, e ha occupato il nostro territorio”, ha sottolineato il presidente.

“Affinché Putin voglia la pace, deve essere più debole e l’Ucraina deve essere più forte”, ha affermato Zelensky.

A tal fine, Zelensky ha affermato che è stato elaborato un piano da sottoporre al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Abbiamo bisogno di un piano. Mostrerò al presidente Biden, ai nostri partner del Gruppo dei Sette, come vediamo la pace e cosa esattamente spingerà Putin a fermare la guerra”, ha affermato il presidente dell’Ucraina.

Ha inoltre sottolineato che l’Ucraina e la comunità internazionale hanno a che fare con un assassino nella persona di Putin e che pertanto il diritto internazionale non deve essere dimenticato.

“Innanzitutto, è un assassino. Noi, insieme ai nostri partner, dobbiamo fare affidamento sulla Carta delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale, perché tutti capiscono che è un bugiardo e che la sua parola non vale nulla. Ecco perché non si tratta solo di negoziati, si tratta delle regole su cui dobbiamo lavorare”.

Zelensky ha incontrato i rappresentanti di oltre 30 importanti aziende italiane a margine del summit di Cernobbio, ringraziandoli per lo sviluppo di progetti in Ucraina. Il capo di stato ucraino ha ringraziato i leader aziendali per aver fornito attrezzature energetiche, anche sotto forma di aiuti umanitari, e ha discusso della ricostruzione postbellica.

Secondo il Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), che monitora gli aiuti internazionali all’Ucraina, a giugno 2024 l’Italia ha impegnato un totale di 1,7 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari) in assistenza economica e militare all’Ucraina.

L’Italia, che detiene la presidenza di turno del Gruppo dei Sette (G7) nel 2024, ha ospitato un vertice in cui è stato annunciato un prestito di 50 miliardi di dollari per l’Ucraina, coperto dai proventi dei beni russi congelati.

L’Italia ospiterà anche la Recovery Conference del 2025 , a cui saranno invitati rappresentanti di 77 Paesi e 500 aziende.