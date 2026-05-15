Electrolux: Serracchiani; il Governo usi gli strumenti che ci sono

AgenPress. “Le istituzioni sanno di dover porre in atto tutti gli strumenti attivi e i vincoli, politici ed economici, per obbligare Electrolux a formulare un nuovo piano industriale, che garantisca la missione produttiva di ogni sito, Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Sanno che anche sulle multinazionali si può esercitare una pressione tale da modificare decisioni che sembrano irrevocabili colpi di accetta.

Ci sono il tema concreto degli aiuti di Stato, la possibilità di tutelare asset industriali strategici e tecnologie critiche sviluppate in Italia, il ricorso ad ammortizzatori sociali, le politiche incentivanti e, in generale, il peso del complesso economico nazionale da mettere sulla bilancia. Tutto ciò va fatto. Poi contano anche la determinazione e la postura di chi governa e sa di dover evitare recriminazioni e lamentele per non indebolire la trattativa”.

Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, in merito alle dichiarazioni su Electrolux formulate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.