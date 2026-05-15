Sudan: quasi 19,5 milioni di persone sono in condizioni di insicurezza alimentare

AgenPress. L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale (WFP) e l’UNICEF hanno avvertito oggi che quasi 19,5 milioni di persone – due su cinque in Sudan – stanno attualmente affrontando livelli di crisi di insicurezza alimentare acuta (Fase 3 dell’IPC o superiore) in tutto il Sudan, secondo l’ultima analisi della Classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC).

Sebbene l’ultima analisi IPC non abbia individuato aree attualmente in condizioni di carestia (Fase 5 dell’IPC), la situazione rimane estremamente preoccupante. L’analisi mostra che quasi 135.000 persone stanno affrontando un’insicurezza alimentare catastrofica (Fase 5 dell’IPC) in 14 zone critiche nel Darfur, nel Darfur meridionale e nel Kordofan meridionale e sarano a rischio di carestia nei prossimi mesi. Più di cinque milioni di persone sono classificate nella Fase 4 dell’IPC (Emergenza) e altri 14 milioni di persone si trovano nella Fase 3 dell’IPC (Crisi). Si prevede che le condizioni peggioreranno ulteriormente durante la stagione di carestia tra giugno e settembre.

Mentre il conflitto civile entra nel suo quarto anno, la crisi alimentare protratta in Sudan mostra pochi segni di miglioramento, poiché la violenza, gli sfollamenti e le gravi limitazioni all’accesso umanitario stanno avendo un impatto su bambini, famiglie e comunità in tutto il paese.

Il Sudan sta inoltre affrontando una grave crisi alimentare. Si stima che nel 2026 circa 825.000 bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione acuta grave (SAM), con un aumento del 7% rispetto al 2025 e del 25% rispetto ai livelli pre-conflitto registrati tra il 2021 e il 2023. Solo tra gennaio e marzo di quest’anno, quasi 100.000 bambini sono stati ricoverati per essere curati per malnutrizione acuta grave – che può portare alla morte se non trattata con urgenza.

Le località di Um Baru e Kernoi hanno registrato livelli critici di malnutrizione nel dicembre 2025. Si prevede che la malnutrizione acuta rimanga a livelli estremamente elevati in queste località, con ulteriori aree a rischio di peggioramento, in particolare nelle zone assediate e tra le popolazioni sfollate internamente.

Gli sfollamenti causati dal conflitto rimangono a livelli estremamente elevati, con quasi 9 milioni di persone sradicate all’interno del Sudan alla fine di marzo 2026. Molte famiglie rimangono intrappolate in zone di conflitto attivo o hanno cercato rifugio in aree remote con scarso o nessun accesso all’assistenza umanitaria o ai servizi di base.

La distruzione delle infrastrutture civili – compresi mercati, strutture sanitarie, sistemi idrici e beni agricoli – ha fortemente limitato la produzione alimentare e l’accesso ai servizi essenziali. Circa il 40% delle strutture sanitarie non è funzionante, mentre si stima che 17 milioni di persone non abbiano accesso all’acqua potabile e 24 milioni non dispongano di servizi igienico-sanitari adeguati.

Le ripetute epidemie di colera, morbillo, malaria, dengue, epatite, difterite e malattie diarroiche stanno ulteriormente accelerando il peggioramento dello stato nutrizionale, soprattutto tra i bambini piccoli e le donne in gravidanza e in allattamento.

Le restrizioni all’accesso umanitario rimangono tra le più severe al mondo. L’insicurezza, gli ostacoli burocratici, gli attacchi lungo le vie di rifornimento, la distruzione dei mercati e dei mezzi di produzione, nonché le restrizioni alla circolazione di persone e merci continuano a impedire agli attori umanitari di fornire assistenza nella misura necessaria.

Ad aprile 2026 era stato finanziato solo il 20% del Piano di risposta e assistenza umanitaria del Sudan per il 2026. L’assistenza umanitaria rimane gravemente insufficiente rispetto all’entità dei bisogni. Tra febbraio e maggio, i partner umanitari miravano a raggiungere 4,8 milioni di persone al mese. Tuttavia, si stima che a febbraio solo 3,13 milioni di persone abbiano ricevuto assistenza.

La FAO, il WFP e l’UNICEF chiedono la cessazione immediata delle ostilità, invitano le parti in conflitto a proteggere i civili e le infrastrutture civili e a garantire un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli in tutte le zone colpite dal conflitto. Le agenzie esortano inoltre la comunità internazionale ad aumentare con urgenza i finanziamenti destinati all’alimentazione, alla produzione alimentare di emergenza, alla nutrizione, alla salute e ai servizi idrici e igienico-sanitari, nonché a sostenere le iniziative volte a ricostruire i mezzi di sussistenza.

“Per prevenire ulteriori perdite di vite umane e la fame, dobbiamo aumentare con urgenza l’assistenza agricola di emergenza per potenziare la produzione alimentare locale”, ha affermato QU Dongyu, Direttore Generale della FAO. “Sostenere le famiglie contadine vulnerabili con semi, attrezzi e mezzi di produzione è uno dei modi più rapidi ed efficaci per ripristinare l’accesso a cibo nutriente e ridurre la dipendenza dagli aiuti. L’accesso umanitario e i finanziamenti per questi interventi agricoli salvavita devono migliorare immediatamente e su larga scala”.

“La carestia continua a minacciare la popolazione del Sudan, poiché la fame e la malnutrizione stanno mettendo a rischio milioni di vite in questo momento”, ha affermato Cindy McCain, Direttrice Generale del WFP. “Il WFP è sul campo per rispondere all’emergenza ed è pronto a fare di più, ma le agenzie umanitarie non possono risolvere la situazione da sole. La comunità internazionale deve agire ora con finanziamenti, accesso e volontà politica per impedire che questa crisi si trasformi in una tragedia ancora più grave”.

«In tutto il Sudan, i bambini sono intrappolati in una crisi caratterizzata da violenza incessante, fame e malattie», ha affermato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. «Molte famiglie sono state sfollate più volte. I bambini colpiti da malnutrizione acuta grave arrivano in strutture già al limite delle loro capacità, troppo deboli persino per piangere. Senza un intervento urgente e un accesso umanitario costante, altri bambini moriranno».