Israele. Idf pubblica il video del tunnel a 20 mt sottoterra dove sono stati tenuti prigionieri e uccisi i sei ostaggi

AgenPress – Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato che mostra l’interno di un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale, dove il mese scorso sei ostaggi israeliani sono stati assassinati dai terroristi di Hamas e i cui corpi sono stati ritrovati e recuperati dalle truppe israeliane due giorni dopo.

Il video mostrava il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, mentre faceva un giro nel claustrofobico passaggio sotterraneo nel quartiere Tel Sultan di Rafah. Il tunnel era disseminato di bottiglie di urina, vestiti da donna e grandi macchie di sangue sul terreno, dove gli ostaggi erano stati assassinati.

Gli ostaggi Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi furono giustiziati nel tunnel dai loro rapitori il 29 agosto, prima di essere scoperti dalle truppe il 31 agosto.

Insieme al filmato, le IDF hanno diffuso nuovi dettagli sul tunnel e sull’operazione per ritrovare i corpi dei sei israeliani assassinati, tra cui il fatto che erano trattenuti a soli 700 metri di distanza da dove un altro ostaggio era stato salvato vivo giorni prima.

Il tunnel in cui sono stati trovati i loro corpi è uno stretto passaggio lungo 120 metri, non abbastanza alto per starci in piedi senza chinarsi, che collegava parti di una vasta rete sotterranea nel quartiere di Tel Sultan, che secondo le IDF apparteneva alla Brigata Rafah di Hamas.

Secondo fonti militari, la rete di tunnel è uno dei più grandi complessi sotterranei scoperti dall’esercito a Gaza fino ad oggi.

All’interno del tunnel, situato a circa 20 metri sottoterra, le IDF hanno trovato cibo e attrezzature che, a loro giudizio, erano state utilizzate dai terroristi di Hamas e dagli ostaggi israeliani per sopravvivere sottoterra per lunghi periodi.

Secondo fonti dell’IDF, le scorte erano sufficienti per sopravvivere nel tunnel per almeno diverse settimane.

Tra gli oggetti rinvenuti nel tunnel c’erano cibo essiccato, acqua, un secchio utilizzato come gabinetto improvvisato, numerose bottiglie di urina, materassi e caricatori per fucili d’assalto.

Il video è stato mostrato di recente alle famiglie e ai membri del governo israeliano.

“Qui vedete il loro sangue sul pavimento. Qui vedete i loro ultimi momenti, e qui sono stati brutalmente assassinati”, ha detto un Hagari visibilmente sudato in una versione in lingua ebraica del video.

“Erano qui in questo tunnel in condizioni orribili, dove non c’è aria da respirare, dove non puoi stare in piedi. Sono sopravvissuti, ma sono stati assassinati dai terroristi”, ha detto Hagari in un video in lingua inglese.

L’esercito ha affermato di non avere informazioni concrete e in tempo reale sui sei ostaggi trattenuti lì nelle settimane precedenti al loro assassinio, ma di avere avuto indicazioni generali che i rapiti israeliani avrebbero potuto trovarsi nella zona e, pertanto, di aver agito con cautela in superficie e ancora di più sottoterra.

Dopo aver individuato le forze israeliane avvicinarsi alla zona, i terroristi di Hamas che sorvegliavano i sei ostaggi hanno deciso di giustiziarli, ha lasciato intendere il gruppo terroristico. Anche Israele ritiene che questo sia quanto accaduto.

Il 30 agosto, le IDF hanno scoperto un tunnel nella stanza dei bambini di una casa che era stata bloccata da Hamas.

Un giorno dopo, il 31 agosto, le truppe riuscirono finalmente a entrare nel tunnel usando macchinari pesanti, dove all’interno scoprirono una porta blindata chiusa a chiave, che si ritiene fosse stata chiusa dai terroristi che avevano assassinato i sei ostaggi. Più tardi quel giorno, furono trovati i corpi dei sei.

All’inizio del 1° settembre vennero estratti e portati in Israele per essere identificati e sepolti.

Sempre il 30 agosto, le IDF hanno dichiarato che le truppe hanno ucciso due uomini armati di Hamas che avevano tentato di fuggire dal complesso del tunnel.

I loro corpi sono stati portati in Israele per effettuare il test del DNA per determinare se fossero i terroristi che hanno ucciso i sei ostaggi. L’IDF ritiene che almeno due terroristi abbiano ucciso i sei.

Due giorni prima dell’assassinio dei sei ostaggi, il 27 agosto, le IDF avevano salvato l’ostaggio Farhan al-Qadi da un tunnel, parte della stessa rete, situato a meno di 700 metri di distanza.

Non c’era alcun passaggio diretto tra il tunnel in cui è stato trovato al-Qadi e i corpi dei sei ostaggi, poiché Hamas aveva bloccato il percorso. Al-Qadi non sapeva nemmeno che i sei ostaggi erano tenuti lì vicino, secondo fonti militari.