Previsioni Meteo del 13 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi tra Emilia Romagna e Triveneto, soleggiato al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora residui fenomeni sulle stesse regioni, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residui fenomeni in Alto Adige, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Neve durante la giornata su Alpi e Appennino dai 1400-1600 metri.

AL CENTRO – Sia al mattino che al pomeriggio spiccata variabilità sulle regioni centrali con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporali specie sul versante adriatico. Tra la serata e la notte residui fenomeni su Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri, ampie schiarite sul versante tirrenico. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse lungo i settori tirrenici della Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni sparsi in sviluppo tra Campania e Molise, soleggiato sulle altre regioni. Tra serata e nottata tempo in miglioramento, ma ancora molti addensamenti lungo i settori tirrenici con piogge tra Calabria e Sicilia .

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Ovest nei valori massimi.

