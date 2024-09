Papa Francesco critica Trump e Harris su aborto e migranti ed invita i cattolici americani scegliere il male minore

Interrogato sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti durante il volo di ritorno da Singapore a Roma, il papa ha affermato che non accogliere i migranti è un peccato “grave” e ha paragonato l’aborto a un “assassinio”.

Ha affermato che i cattolici americani dovranno “scegliere il male minore” quando voteranno a novembre , senza fornire ulteriori dettagli.

Francesco stava parlando in una conferenza stampa con i giornalisti dopo un tour di 12 giorni nel sud-est asiatico e in Oceania. Sebbene il papa non abbia usato i nomi di Trump e Harris, ha fatto riferimento specifico alle loro politiche e ai loro sessi. Nonostante abbia criticato entrambi i candidati, ha detto che i cattolici dovrebbero votare.

“Non votare è brutto”, ha detto l’87enne pontefice. “Non è una cosa buona. Bisogna votare.

“Devi scegliere il male minore”, ha continuato. “Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non lo so. Ognuno, in coscienza, [deve] pensare e fare questo”.

I cattolici americani, che contano circa 52 milioni di persone in tutto il paese, sono spesso visti come elettori indecisi cruciali. In alcuni stati chiave, tra cui Pennsylvania e Wisconsin, più del 20% degli adulti è cattolico.

Francesco, leader di circa 1,4 miliardi di cattolici in tutto il mondo, è solitamente cauto nel pronunciarsi sulle elezioni politiche nazionali. Ma critica spesso l’aborto, proibito dall’insegnamento cattolico, in termini taglienti. In passato ha anche criticato la retorica anti-immigrazione di Trump. Durante le elezioni del 2016, ha affermato che Trump “non era cristiano” secondo le sue opinioni. Venerdì, Francesco ha affermato che le politiche di entrambi i candidati erano “contro la vita”.

Francesco ha detto che l’aborto “sta uccidendo un essere umano”. Ha detto che non ci possono essere scuse per un aborto. “È un assassinio. Su queste cose dobbiamo parlare chiaro. Nessun ‘ma’ o ‘comunque'”.

«Sia chi caccia via i migranti, sia chi uccide i bambini», ha detto il Papa. «Entrambi sono contro la vita».

Ha dato una risposta molto severa papa Francesco rispondendo, durante il volo Singapore-Roma, a una giornalista al seguito che sulle presidenziali Usa gli ha chiesto che consiglio può dare a un elettore cattolico che deve decidere tra un candidato favorevole all’interruzione di gravidanza e un altro che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti.

Trump ha promesso di reprimere l’immigrazione illegale e di deportare milioni di immigrati già presenti negli Stati Uniti se eletto per un secondo mandato come presidente. Si è anche rifiutato di escludere la costruzione di campi di detenzione per immigrati clandestini.

Harris ha promesso di firmare qualsiasi legge approvata dal Congresso per ripristinare le tutele nazionali per l’accesso all’aborto, annullate dalla Corte suprema degli Stati Uniti nella sentenza Dobbs del 2022.

I due candidati si sono scontrati su entrambi i temi mercoledì nel loro primo dibattito insieme. La maggior parte dei sondaggi mostra una gara serrata, con Harris in leggero vantaggio.

Il papa ha definito l’immigrazione “un diritto”, citando passi della Bibbia che definiscono orfani, vedove e stranieri tre tipi di persone di cui la società deve prendersi cura. “Non dare il benvenuto ai migranti è un peccato”, ha detto il papa. “È grave”.