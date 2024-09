Toti, on. Gribaudo (Pd): “L’ex presidente ha riconosciuto tutto, ora Orlando deve smantellare sistema”

AgenPress. “Toti con il patteggiamento di oggi ha riconosciuto che non c’è nessun complotto della magistratura. Ha riconosciuto che i reati a lui ascritti sono reali. E ha anche dimostrato che il tema del finanziamento della politica è un tema centrale come dico da tempo”.

Lo dichiara la Vicepresidente del PD Chiara Gribaudo durante la diretta di Metropolis.

“In tutto ciò, conoscendo Orlando so che si batterà per smantellare il sistema di potere e consorteria ligure che girava attorno a Toti e per battere Bucci, candidato in continuità con la pessima amministrazione uscente” conclude il ragionamento Gribaudo.