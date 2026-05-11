Calenda (Azione): “Nè con Lupi, nè con Ronzulli”

AgenPress. “Maurizio Lupi sa che non lo sosterremo mai, con tutto il rispetto e l’affetto per lui che ha fatto il ministro e non lo faceva neanche male. Ronzulli invece è la corrente di FI che cerca di tener la barra più a destra possibile. Noi a Milano sosteniamo e abbiamo sostenuto Sala anche quando la sua maggioranza l’avrebbe voluto far cadere. E per il 2027 continuiamo a sostenere che serve un candidato serio e pragmatico a fare il candidato del centrosinistra, poi se il centrodestra vuole discutere di un candidato che abbia le stesse caratteristiche ne siamo felici”.

Lo ha dichiarato il senatore e segretario di Azione Carlo Calenda in occasione della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano dal titolo “Prospettive in bilico” in corso presso Assolombarda.