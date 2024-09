Gaza: quasi 560.000 bambini vaccinati nel 1° ciclo della campagna antipolio

AgenPress. Quasi 560.000 bambini sotto i dieci anni sono stati vaccinati contro la poliomielite durante il primo ciclo di una campagna di vaccinazione d’emergenza condotta in tre fasi dall’1 al 12 settembre 2024 nella Striscia di Gaza.

La campagna, durata 12 giorni, ha fornito il nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2) a 558.963 bambini, grazie a una pianificazione e a un coordinamento meticolosi. Ciò ha comportato l’utilizzo di una vasta rete di squadre, che hanno vaccinato in siti fissi selezionati presso le strutture sanitarie e i centri di sensibilizzazione. I team mobili e di transito hanno raggiunto attivamente le famiglie che vivono in case rifugio, tende e campi per sfollati, mentre gli operatori comunitari hanno coinvolto le famiglie per sensibilizzarle prima e durante la campagna. Per ogni fase, è stata concordata una pausa umanitaria di nove ore al giorno, specifica per ogni area, per garantire la sicurezza delle comunità e degli operatori sanitari e consentire gli sforzi di vaccinazione.

La campagna è iniziata con 473 squadre, di cui 230 mobili, e 143 siti di vaccinazione, nella zona centrale di Gaza, seguite da 91 siti fissi, integrati da 384 squadre mobili nella zona meridionale di Gaza. Si è conclusa nel nord di Gaza, raggiungendo i bambini attraverso 127 squadre in siti fissi e 104 squadre mobili. I siti fissi comprendevano ospedali, punti medici, centri sanitari primari, spazi di apprendimento temporanei, scuole e punti di distribuzione di cibo e acqua. Inoltre, 749 mobilitatori sociali sono stati formati e dispiegati per coinvolgere le comunità, prima e durante la campagna, per sensibilizzare le famiglie a vaccinare i propri figli e affrontare i problemi.

“Gli operatori sanitari e comunitari hanno dato prova di un’incredibile capacità di resilienza, portando avanti questa campagna con una scala e una velocità senza precedenti nelle condizioni più difficili di Gaza. La rapidità d’azione dell’Iniziativa Globale per l’Eradicazione della Polio, dal momento in cui è stato individuato il virus al lancio della campagna di vaccinazione, dimostra l’efficacia del programma antipolio. Nelle aree in cui si sono verificate pause umanitarie, la campagna ha portato non solo vaccini, ma anche momenti di calma. Mentre ci prepariamo per il prossimo ciclo di vaccinazioni che si terrà tra quattro settimane, speriamo che queste pause durino, perché questa campagna ha chiaramente mostrato al mondo cosa è possibile fare quando si dà una possibilità alla pace”, ha dichiarato il dottor Richard Peeperkorn, Rappresentante dell’OMS per i Territori palestinesi occupati (oPT).

“Era fondamentale che questa ambiziosa campagna fosse condotta in modo rapido, sicuro ed efficace per proteggere i bambini della Striscia di Gaza e dei Paesi limitrofi dal poliovirus, che ha conseguenze letali”, ha dichiarato Jean Gough, Rappresentante speciale dell’UNICEF nello Stato di Palestina. “I progressi compiuti in questo primo ciclo sono incoraggianti, ma il lavoro è tutt’altro che finito. Siamo pronti a portare a termine il compito e chiediamo a tutte le parti coinvolte di assicurarci di poterlo fare nella prossima tornata, tra quattro settimane, per il bene dei bambini di tutto il mondo”.

I partner a tutti i livelli riconoscono le sfide operative comuni affrontate durante questi sforzi, tra cui le infrastrutture devastate, le strutture sanitarie alle strade, il numero limitato di operatori sanitari qualificati, i problemi di accesso dovuti all’insicurezza, la scarsità di carburante per i generatori utilizzati per conservare in sicurezza i vaccini e congelare le confezioni di ghiaccio e i continui spostamenti della popolazione. Tuttavia, questi problemi sono stati affrontati in modo tempestivo, con il supporto fondamentale del Ministero della Sanità palestinese e dell’UNRWA, per consentire le attività di vaccinazione programmate.

Nonostante queste sfide e le condizioni che le famiglie della Striscia di Gaza hanno sopportato negli ultimi 11 mesi, le famiglie hanno affollato le strutture sanitarie per far vaccinare i propri figli. Ciò può essere attribuito al comportamento tradizionalmente positivo del popolo palestinese nella ricerca della salute e a una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione di grande impatto.

Seguirà un secondo ciclo della campagna, idealmente entro quattro settimane, per fornire una seconda dose di nOPV2 ai bambini di Gaza per fermare l’epidemia e prevenirne la diffusione internazionale.

Per ripetere questo ambizioso intervento, raggiungere un numero sufficiente di bambini e fermare con successo l’ulteriore trasmissione del poliovirus, l’OMS, l’UNICEF e l’UNRWA chiedono a tutte le parti in conflitto di impegnarsi in un’altra serie di pause umanitarie, con accesso libero ai bambini nelle aree che necessitano di un coordinamento speciale.

In definitiva, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco duraturo, perché tutte le famiglie della Striscia di Gaza hanno bisogno di pace per poter iniziare a guarire e ricostruire le loro vite.