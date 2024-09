Regno Unito e Stati Uniti lanciano l’allarme su un possibile accordo segreto nucleare tra Iran e Russia in cambio di missili balistici

AgenPress – La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno espresso il timore che la Russia abbia condiviso segreti nucleari con l’Iran in cambio della fornitura da parte di Teheran di missili balistici a Mosca per bombardare l’Ucraina.

Durante il loro vertice a Washington DC di venerdì, Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno riconosciuto che i due paesi stanno rafforzando la cooperazione militare in un momento in cui l’Iran è impegnato ad arricchire abbastanza uranio da raggiungere il suo obiettivo di lunga data di costruire una bomba nucleare.

Fonti britanniche hanno riferito che sono state espresse preoccupazioni in merito al commercio di tecnologia nucleare da parte dell’Iran, nell’ambito di un’alleanza sempre più stretta tra Teheran e Mosca.

Martedì della scorsa settimana, Antony Blinken, segretario di Stato americano, ha lanciato un avvertimento simile in merito alla sua visita a Londra per un vertice con il suo omologo britannico, David Lammy, anche se ha ricevuto poca attenzione, poiché l’attenzione era concentrata sull’annuncio degli Stati Uniti sulla fornitura di missili da parte dell’Iran a Mosca.

“Da parte sua, la Russia sta condividendo la tecnologia che l’Iran cerca – questa è una strada a doppio senso – anche su questioni nucleari e alcune informazioni spaziali”, ha detto Blinken, accusando i due paesi di essere coinvolti in attività destabilizzanti che seminano “ancora più insicurezza” in tutto il mondo.

La Gran Bretagna, la Francia e la Germania hanno avvertito congiuntamente la scorsa settimana che le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran hanno “continuato a crescere in modo significativo, senza alcuna giustificazione civile credibile” e che sono state accumulate quattro “quantità significative” ciascuna delle quali potrebbe essere utilizzata per realizzare una bomba nucleare.

Ma non è chiaro quanta competenza tecnica abbia Teheran per costruire un’arma nucleare in questa fase, o quanto velocemente potrebbe farlo. Lavorare con specialisti russi esperti o usare la conoscenza russa aiuterebbe ad accelerare il processo di fabbricazione, tuttavia, sebbene l’Iran neghi di stare cercando di costruire una bomba nucleare.

Nel 2015 l’Iran aveva stretto un accordo per interrompere la produzione di armi nucleari in cambio della revoca delle sanzioni con gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali, ma l’accordo è stato abbandonato nel 2018 dall’allora presidente degli Stati Uniti e attuale candidato repubblicano Donald Trump.

L’Iran ha risposto violando i limiti concordati sulla quantità di uranio arricchito che poteva detenere.

La preoccupazione dell’Occidente che l’Iran sia prossimo a realizzare un’arma nucleare circola da mesi, contribuendo alle tensioni in Medio Oriente, già elevate a causa dei continui attacchi di Israele contro Hamas e Gaza.

L’Iran e il suo rappresentante in Libano, Hezbollah , sostengono Hamas e lo sviluppo nucleare di Teheran è quindi visto da Gerusalemme come una minaccia diretta.

Poco dopo che Vladimir Putin ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, l’Iran ha iniziato a fornire droni con ali a delta Shahed a Mosca e ha aiutato la Russia a costruire una fabbrica per produrne altri per bombardare obiettivi in ​​tutta l’Ucraina. Ad aprile di quest’anno, l’Iran ha lanciato un attacco missilistico e con droni in stile russo contro Israele , sebbene sia stato sostanzialmente prevenuto e fermato con l’aiuto di Stati Uniti e Regno Unito.

Russia e Iran, pur non essendo storicamente alleati, sono diventati sempre più uniti nella loro opposizione all’Occidente, parte di un più ampio “asse di sconvolgimento” che include anche, in varia misura, Cina e Corea del Nord, riflettendo un ritorno a un’era di competizione tra stati che ricorda la guerra fredda.

La scorsa settimana a Londra, Blinken ha dichiarato che l’intelligence statunitense aveva concluso che il primo lotto di missili balistici iraniani Fath-360 ad alta velocità, con una gittata fino a 75 miglia (120 km), era stato consegnato alla Russia.