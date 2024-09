Sardone (Lega), Milano per ennesima volta capitale del crimine. Sala disastroso

AgenPress. “Per l’ennesima volta Milano si conferma capitale italiana del crimine. A causa delle politiche buoniste di Pd e compagni la nostra città è quella in cui avvengono più furti e rapine, la terza per quanto riguarda le violenze sessuali e la quinta per lo spaccio. Le denunce dei cittadini sono in continuo aumento ma secondo il sindaco Sala va tutto bene.

La verità, certificata dai numeri, è che Milano da quando amministra la sinistra filo-immigrazione è diventata il Bronx. Le periferie sono sotto il controllo di bande di extracomunitari e i mezzi pubblici sono campi di battaglia dove dominano le borseggiatrici rom. Ma persino in centro, ormai, non ci si sente tranquilli a camminare per strada.

Fino a quando la priorità della giunta sarà quella di realizzare piste ciclabili, installare autovelox e aumentare il ticket di Area C, la sicurezza sarà sempre considerata un fastidio. E a pagarne le conseguenze saranno i milanesi. Sala e i suoi dovrebbero vergognarsi leggendo questi numeri: in che modo riusciranno a negare ancora i problemi? Milano sprofonda e loro se ne fregano…”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.