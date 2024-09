Commissione Covid. Con voti maggioranza eletti presidente, vicepresidente e segretario. Conte: “è una presa in giro degli italiani”

AgenPress – Si è riunita per la prima volta la nuova commissione bicamerale di inchiesta sul Covid a Palazzo San Macuto. Pd, Avs e Azione hanno disertato per protesta la seduta mentre è venuto, insieme a altri due parlamentari pentastellati, il leader del M5s Giuseppe Conte che da premier si trovò a gestire l’emergenza sanitaria. Presente anche una delegazione di IV.

Con i soli voti della maggioranza eletti il senatore di FdI Marco Lisei come presidente, vicepresidente il deputato Francesco Maria Salvatore Ciancitto (FdI) e segretario il deputato Stefano Benigni (FI).

Il M5s non ha partecipato al voto, così come Iv. Pd, Avs e Azione non hanno invece preso parte ai lavori della commissione.

“Credo che la commissione sia stata male impostata”, non si fa un’inchiesta seria se si tengono fuori le Regioni che hanno avuto la grande parte in questa emergenza pandemica. ma siccome noi del M5S abbiamo rispetto delle istituzioni e io non ho nulla da nascondere, sono qui per dare comunque un contributo nell’interesse generale affinché cose del genere non succedano più, per non ritrovarci ancora una volta impreparati in un futuro che non ci auguriamo”, ha detto Conte rivendicando la reazione “assolutamente pronta” al Covid.