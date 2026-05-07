Al Senato della Repubblica brilla l’eccellenza italiana: arriva il “Premio Bussola” e debutta il nuovo tour di “Italia Game Show”

AgenPress. In giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze che rendono il nostro paese amato ed apprezzato in tutto il mondo. E’ la mission della prima edizione del “Premio Bussola”, che il prossimo 7 maggio 2026, nella prestigiosa cornice della Sala ISMA del Senato della Repubblica, prenderà vita per celebrare le personalità e le realtà che si sono distinte nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione della bellezza tricolore. L’evento segnerà inoltre il lancio ufficiale di Italia Game Show, il nuovo format itinerante che porterà la cultura e l’identità del Bel Paese direttamente nelle piazze dal nord al sud nei mesi estivi, con lo scopo di coinvolgere la platea con quiz, giochi e grandi ospiti sul palco.

A condurre la prima edizione del “Premio Bussola” , così intitolato per indicare la rotta verso il merito ed una guida per chi con dedizione si occupa di proteggere il nostro patrimonio artistico, saranno Federica Bertoni e Alessandro Greco, che “guideranno” il pubblico attraverso le storie dei premiati e le motivazioni del Comitato d’Onore. Previsto il saluto istituzionale del Senatore Antonio Salvatore Trevisi. Sul palco a ritirare il prezioso riconoscimento, assegnato grazie ad un profondo studio ed elaborazione delle numerose candidature pervenute portato a termine dal Comitato d’Onore, composto da Giuseppe Mazzei, Valerio Rossi Albertini, Nino La Spina e Domenico Cafasso, saranno quattro pilastri dell’identità italiana:

FAI – Fondo Ambiente Italiano: Per l’instancabile opera di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Per l’instancabile opera di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Stefano Dominella (Maison Gattinoni): Ambasciatore del Made in Italy, premiato per aver reso la moda italiana un’icona globale di eleganza. Il premio sarà consegnato dall’ospite d’eccezione Ramona Badescu .

Ambasciatore del Made in Italy, premiato per aver reso la moda italiana un’icona globale di eleganza. Il premio sarà consegnato dall’ospite d’eccezione . Luca Ward: Voce e volto simbolo del panorama artistico, per il suo immenso contributo alla cultura cinematografica e teatrale.

Voce e volto simbolo del panorama artistico, per il suo immenso contributo alla cultura cinematografica e teatrale. Grazia Di Michele: Per la sua carriera poetica nella musica e l’impegno profuso nella formazione dei nuovi talenti.

La cerimonia vivrà un momento di transizione fondamentale: dal salotto istituzionale del Senato alla vitalità della strada. Nell’occasione sarà, appunto, presentato Italia Game Show, il format itinerante nato per creare continuità con i valori del Premio Bussola. Se il Premio riconosce l’eccellenza “dall’alto”, Italia Game Show la celebra “dal basso”, coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso l’intrattenimento, con un tour che valorizzerà i territori, raccontando le tradizioni e le bellezze locali in un viaggio esperienziale che toccherà l’intera Penisola.