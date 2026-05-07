Intercettazioni in cui Andrea Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi

AgenPress. Nuovo capitolo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, tornato al centro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato ascoltato dalla Procura di Pavia ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’uomo ha lasciato il palazzo di giustizia dopo quasi quattro ore, accompagnato dai suoi legali.

Sembrano emergere da alcune intercettazioni ambientali in mano alla Procura di Pavia, in parte rimasta finora inedite. Le frasi sono state pronunciate nell’aprile 2025, poco più di un mese dopo l’informazione di garanzia che gli era stata notificata nella nuova inchiesta, mentre Sempio era da solo nella sua auto. In quell’occasione avrebbe fatto riferimento al fatto che Chiara Poggi avrebbe rifiutato un suo approccio e avrebbe parlato di un presunto video intimo tra la stessa Poggi e Alberto Stasi. Sembra che l’indagato abbia fatto riferimento alle parole della stessa Poggi. “Non ci voglio parlare con te – avrebbe detto Sempio imitando una voce femminile – e io le ho detto ‘Riusciamo a vederci?’ e poi lei mi ha messo giù il telefono. Ah ecco che fai la dura parlando tra sé e sé.

Al centro dell’attenzione investigativa ci sarebbero alcune intercettazioni e dichiarazioni raccolte dagli inquirenti. In particolare, Andrea Sempio avrebbe riferito di aver visto un video che ritraeva Chiara Poggi insieme ad Alberto Stasi, aggiungendo: “Lei mi ha rifiutato”. Una frase che gli investigatori stanno analizzando nel contesto dei nuovi approfondimenti sul caso che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi.

La difesa di Andrea Sempio ha però ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti. “Andrea saprà spiegare ogni elemento”, hanno dichiarato gli avvocati all’uscita dalla Procura, sottolineando come il loro assistito sia sereno e disponibile a chiarire la propria posizione nei prossimi passaggi dell’indagine.

Nel frattempo è stato sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima e stretto amico di Sempio. Gli sarebbero stati sottoposti le intercettazioni di cui si parla. Marco Poggi ha comunque negato di aver mai visto insieme a Sempio i presunti video intimi della sorella e avrebbe sostenuto ancora una volta di non credere che l’amico sia l’autore dell’omicidio.

Il delitto di Garlasco resta uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni in Italia. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma i nuovi accertamenti e le riaperture investigative hanno riportato sotto i riflettori anche altre figure già ascoltate in passato dagli investigatori.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle attività della Procura di Pavia e sul contenuto delle intercettazioni considerate rilevanti dagli inquirenti.