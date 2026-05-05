Delitto di Garlasco, Andrea Sempio in Procura ma senza rispondere: “Prima voglio studiare gli atti”

AgenPress. Andrea Sempio si presenterà domani davanti ai magistrati della Procura di Pavia, ma non risponderà alle domande degli inquirenti. È questa la linea difensiva scelta dall’uomo indicato dagli investigatori come “solo e unico autore” dell’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco che continua a far discutere a distanza di anni.

Sempio comparirà davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Secondo quanto trapela dalla difesa, l’indagato confermerà la volontà di collaborare ma chiederà di rinviare l’interrogatorio vero e proprio a un momento successivo, quando avrà potuto leggere integralmente gli atti dell’inchiesta e approfondire gli elementi raccolti dagli investigatori.

La strategia scelta dai legali punta dunque a prendere tempo prima di affrontare il confronto con la procura. In particolare, Sempio intende attendere anche il deposito di una consulenza sulla propria personalità, documento che la difesa considera rilevante nell’ambito del procedimento.

Una scelta che si tradurrà, almeno per ora, in un sostanziale silenzio davanti ai magistrati. Domani, quindi, non ci saranno risposte nel merito delle accuse né chiarimenti sui punti centrali dell’indagine che lo vede coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

L’appuntamento in procura resta comunque un passaggio significativo della nuova fase investigativa sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti, che ritengono Sempio il responsabile dell’omicidio, puntano infatti a chiarire definitivamente il quadro accusatorio attraverso gli ulteriori approfondimenti istruttori e gli interrogatori programmati.

Dal canto suo, la difesa sembra intenzionata a muoversi con estrema cautela, evitando dichiarazioni immediate e riservandosi di entrare nel merito solo dopo aver esaminato nel dettaglio il materiale raccolto dalla procura.