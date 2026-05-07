L’Iran sta valutando una proposta di pace statunitense. Trump: “Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha previsto una rapida fine della guerra con l’Iran, mentre Teheran sta valutando una proposta di pace statunitense che, secondo alcune fonti, porrebbe formalmente fine al conflitto , lasciando però irrisolte le principali richieste americane, ovvero la sospensione del programma nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran avrebbe comunicato la sua risposta, mentre il parlamentare iraniano Ebrahim Rezaei, portavoce della potente commissione parlamentare per la politica estera e la sicurezza nazionale, ha descritto la proposta come “più una lista dei desideri americana che una realtà”.

“Vogliono raggiungere un accordo. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo”, ha detto Trump aggiungendo poi che “sarà tutto molto veloce”.

Trump ha ripetutamente enfatizzato la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio, finora senza successo. Le due parti rimangono in disaccordo su una serie di questioni spinose, come le ambizioni nucleari dell’Iran e il suo controllo dello Stretto di Hormuz, che prima della guerra gestiva un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas.