Gli Stati Uniti “stanno valutando” la ripresa di operazioni militari contro l’Iran

AgenPress. Secondo quanto riferito da alti funzionari, gli Stati Uniti “stanno valutando” la ripresa di importanti operazioni militari contro l’Iran, con la decisione finale che spetterà al presidente Donald Trump.

La valutazione è giunta mentre il cessate il fuoco veniva messo a dura prova nello Stretto di Hormuz all’inizio del “Progetto Libertà”.

“Siamo più vicini alla ripresa delle principali operazioni di combattimento rispetto a 24 ore fa, dopo che l’Iran ha aperto il fuoco contro navi statunitensi e ha preso di mira gli Emirati Arabi Uniti con missili, droni e motoscafi veloci”, hanno dichiarato gli alti funzionari.

I funzionari hanno anche affermato che spetterà al presidente Donald Trump se le operazioni militari riprenderanno. Non è stato impartito alcun ordine per porre fine al cessate il fuoco, hanno aggiunto. Le forze armate statunitensi “sono pronte a intervenire”. Sono state “riarmate e riattrezzate“, hanno aggiunto i funzionari.

Non è stato ricevuto alcun ordine di riprendere la campagna di bombardamenti. Non c’è stata alcuna “riattivazione del cessate il fuoco”. Per ora, le forze armate statunitensi si concentrano su azioni difensive per proteggere le navi nel Golfo.

Lunedì gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato che oltre una dozzina di missili e droni iraniani sono stati lanciati, causando il ferimento di tre persone, mentre un attacco di droni iraniani ha provocato un incendio in un impianto petrolifero, ferendo tre cittadini indiani.

L’esercito britannico ha inoltre segnalato due navi mercantili in fiamme al largo degli Emirati Arabi Uniti, mentre gli Stati Uniti hanno affermato di aver affondato sei imbarcazioni iraniane che prendevano di mira navi civili.

“I comandanti sul posto hanno tutti i poteri necessari per proteggere se stessi e il traffico marittimo commerciale”, ha affermato un funzionario della difesa statunitense.

Il comandante può intervenire “se le forze statunitensi vedono lanciatori di missili in movimento o identificano missili posizionati su rotaie o individuano obiettivi di opportunità che minacciano il traffico marittimo commerciale”.