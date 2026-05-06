Stati Uniti e Iran vicini a un memorandum d’intesa per porre fine alla guerra

AgenPress. Secondo alcune fonti informate sulla questione, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l’Iran su un memorandum d’intesa per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare.

Gli Stati Uniti si aspettano risposte dall’Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma le fonti affermano che questa è la situazione più vicina a un’intesa tra le parti dall’inizio della guerra.

Tra le altre disposizioni, l’accordo prevederebbe l’impegno dell’Iran a una moratoria sull’arricchimento nucleare, l’accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz .

Molte delle condizioni delineate nel memorandum sarebbero subordinate al raggiungimento di un accordo definitivo, lasciando aperta la possibilità di una ripresa della guerra o di un lungo periodo di stallo in cui il conflitto armato si interrompe ma nulla viene realmente risolto.

La Casa Bianca ritiene che la leadership iraniana sia divisa e che potrebbe essere difficile raggiungere un consenso tra le diverse fazioni. Alcuni funzionari statunitensi rimangono scettici sulla possibilità di raggiungere anche solo un accordo iniziale.

Il memorandum d’intesa di una pagina e 14 punti è in fase di negoziazione tra gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e diversi funzionari iraniani, sia direttamente che tramite mediatori.

Nella sua forma attuale, il memorandum d’intesa dichiarerebbe la fine della guerra nella regione e l’inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati per un accordo dettagliato sull’apertura dello stretto, la limitazione del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni statunitensi.

Secondo le fonti, i negoziati potrebbero svolgersi a Islamabad o a Ginevra.

Secondo un funzionario statunitense, le restrizioni iraniane al traffico marittimo attraverso lo stretto e il blocco navale statunitense sarebbero gradualmente revocati durante quel periodo di 30 giorni.

Se i negoziati fallissero, le forze statunitensi sarebbero in grado di ripristinare il blocco o riprendere le azioni militari, ha affermato il funzionario statunitense.

Nell’ambito del memorandum d’intesa, l’Iran si impegnerebbe a non cercare mai di dotarsi di armi nucleari né a condurre attività connesse alla loro militarizzazione. Secondo un funzionario statunitense, le parti stanno discutendo una clausola in base alla quale l’Iran si impegnerebbe a non gestire impianti nucleari sotterranei.

Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, l’Iran si impegnerebbe anche a rafforzare il regime di ispezioni, includendo ispezioni a sorpresa da parte di ispettori delle Nazioni Unite.

Nell’ambito del memorandum d’intesa, gli Stati Uniti si impegnerebbero a una graduale revoca delle sanzioni imposte all’Iran e al progressivo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in tutto il mondo.