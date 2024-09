I residenti del Libano meridionale fuggono verso nord dopo il bombardamento israeliano

AgenPress – Gli abitanti del Libano meridionale hanno iniziato a fuggire verso nord in una nuova ondata di sfollamenti, mentre gli aerei da guerra israeliani colpiscono ampie fasce del sud del Paese.

L’attacco aereo israeliano è il più violento finora condotto: ha ucciso oltre 100 persone e ne ha ferite più di 400, tra cui donne, bambini e paramedici, ha affermato lunedì il Ministero della Salute libanese.

Le strade che portano fuori dal Libano meridionale sono state intasate dal traffico mentre la gente fuggiva dai bombardamenti israeliani. Le aree che sono servite come zone sicure per gli sfollati dall’anno scorso si sono ritrovate nel mirino dell’esercito israeliano.

“Gli attacchi aerei ci hanno raggiunto, alla periferia di [Tiro]. C’è stato un attacco a soli 100 metri dietro il centro [di sfollamento], ce n’erano tre”, ha detto Bilal Kashmar, un coordinatore in un centro di sfollamento nella città meridionale di Tiro. Ha mostrato un video di una colonna di fumo che si alzava proprio dall’altra parte della strada rispetto al rifugio che ospita centinaia di famiglie.

“Gli sfollati hanno smesso di venire da noi, quelli che vogliono fuggire stanno abbandonando completamente il sud”, ha detto Kashmar.

Tiro ha ospitato migliaia di persone sfollate a causa dei combattimenti, poiché la città è stata in gran parte risparmiata dagli attacchi aerei fino ad ora. Prima dei combattimenti di lunedì, poco più di 110.000 persone erano sfollate dal Libano meridionale.

“Gli attacchi aerei non si fermano. La gente è spaventata”, ha detto Hassan Dabouk, il capo dell’Unione dei Comuni di Tiro.

Video di edifici crollati, bombe che cadono dal cielo e conseguenti esplosioni che hanno fatto tremare le mani dei cameraman sono circolati sui social media mentre le persone cercavano di tracciare l’entità della campagna di bombardamenti di Israele. In un video, un autista filma mentre il fumo riempie l’aria sulla strada davanti a sé dopo un attacco. “Stop, stop, stop!” urla uno dei passeggeri mentre il video si interrompe.

“Una cosa importante da notare è che le strade non sono sicure. Ci sono bombardamenti da dove siamo noi [a Tiro] fino a Saida. Bisogna riflettere prima di andarsene in questa situazione”.

Coloro che hanno persone nel sud hanno fatto appelli pubblici per trovare appartamenti o stanze vuote che potessero ospitare i loro familiari fuggiti dagli attacchi aerei israeliani. Sono emerse iniziative spontanee per fornire alloggi, con individui che hanno organizzato appelli per stanze disponibili e ostelli che offrono tariffe scontate per gli sfollati.

Un funzionario militare israeliano ha affermato che Israele si sta concentrando sulle operazioni aeree e non ha piani immediati per un’operazione via terra. Il funzionario ha affermato che gli attacchi mirano a limitare la capacità di Hezbollah di lanciare ulteriori attacchi contro Israele.