Ucraina. “Il ponte di Crimea deve essere abbattuto. La Russia vuole impossessarsi del Mar d’Azov e dello Stretto di Kerch

AgenPress – L’Ucraina ha affermato che il ponte di Crimea “deve essere abbattuto” e il 23 settembre ha accusato la Russia di aver violato le leggi marittime presso la Corte permanente di arbitrato.

Intervenendo alla Corte permanente di arbitrato, l’ambasciatore generale presso il Ministero degli esteri ucraino, Anton Korynevych, ha affermato che la Russia ” vuole impossessarsi del Mar d’Azov e dello Stretto di Kerch”.

“Per questo motivo è stato costruito un grande cancello all’ingresso, per impedire l’ingresso alle spedizioni internazionali e consentire l’ingresso alle piccole imbarcazioni fluviali russe”, ha affermato, aggiungendo: “Il ponte è illegale e deve essere abbattuto”.

L’Ucraina ha avviato un procedimento presso il tribunale nel 2016, quando la Russia ha avviato la costruzione del ponte di Crimea per collegare la penisola occupata con la terraferma russa.

Kiev sostiene che la costruzione sia stata volutamente realizzata bassa rispetto al livello dell’acqua, per impedire il transito delle navi mercantili internazionali.

La struttura divenne una via di rifornimento critica per le forze russe dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca.

Il ponte è stato gravemente danneggiato dagli attacchi ucraini nell’ottobre 2022 e nel luglio 2023, spingendo la Russia ad adottare misure per difendere ulteriormente la struttura.

“La Russia ora considera lo stretto di Kerch, il Mar d’Azov e forse anche parti del Mar Nero come sue acque di proprietà”, ha affermato Korynevych.

“La Russia vuole che queste acque siano considerate parte del suo impero del XXI secolo. E mentre sentirete gli esperti russi dire che il Mar d’Azov è simile a un lago o a un fiume, l’Ucraina non lo accetta, e nemmeno questo Tribunale dovrebbe farlo”, ha aggiunto.

Il rappresentante della Russia presso la corte, Gennady Kuzmin, ha affermato che tali affermazioni sono “semplicemente sbagliate”.

La risoluzione dei casi di arbitrato internazionale può richiedere anni e non è prevista una sentenza in tempi brevi.

Il mese scorso il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ha dichiarato che l’Ucraina sta lavorando a una ” soluzione complessa ” che potrebbe distruggere il ponte nei prossimi mesi.

Parlando alla TV nazionale, ha affermato che “sono in corso i lavori” per smantellare la struttura che collega la Russia continentale con la penisola e che ha rappresentato una via di rifornimento cruciale per l’esercito russo in Ucraina.

“Tutti stanno lavorando ad attacchi a lungo raggio e (alla distruzione del ponte di Crimea). Tutto ciò richiede, diciamo, una soluzione complessa.”

A giugno la Marina ucraina ha dichiarato che la distruzione del ponte di Kerch nella Crimea occupata non avrebbe avuto lo stesso effetto , poiché la Russia ormai lo utilizza raramente per scopi militari.

Vasyl Maliuk, capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), non ha escluso che la Russia possa tentare di utilizzare nuovamente la struttura per la fornitura di armi dopo il suo completo ripristino.