Lombardia. Comune di Assago. Marco La Rosa esce dal gruppo di maggioranza e confluisce nel gruppo misto

AgenPress Il consigliere ed ex assessore alla sicurezza Marco La Rosa, ha formalizzato, ieri sera, durante la seduta del Consiglio Comunale, la propria decisione di uscire dal gruppo di maggioranza e di confluire nel gruppo misto, confermando tutte le accuse rivolte al Sindaco Graziano Musella durante il primo Consiglio comunale.

“E’ evidente che, dopo quanto accaduto dal giorno dopo l’elezione del Sindaco Musella, il sottoscritto non possa fare altro che prenderne le distanze da questo modus operandi.”

“Una gestione imbarazzante, dall’inizio, per i colloqui e la formazione della squadra, senza criterio alcuno“ – ha dichiarato l’ex assessore e consigliere del Comune di Assago Marco La Rosa, il quale ha sottolineato:

“Già cinque anni fa dissi di entrare a far parte del gruppo con piacere per offrire un supporto concreto ai miei cittadini come tecnico e amministratore e, nel contempo, offrire un contributo al mio Comune, puntualizzando che, qualora vi fosse stata anche una sola situazione non trasparente e poco chiara, avrei preso le distanze dal Sindaco sia per una questione di carattere etico, per l’assoluto rispetto delle Istituzioni, della mia famiglia, del mio passato nei Carabinieri ed attualmente nell’Associazione Nazionale, sia per il rispetto della trasparenza che chi fa politica deve considerare dovere prioritario“.