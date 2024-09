“Assago nel Cuore”, Maimone: “L’attuale Amministrazione del Comune di Assago dimostra povertà intellettuale”

AgenPress. “Ho assistito alla seduta dell’ultimo Consiglio Comunale del Comune di Assago e sono rimasto tristemente colpito dalla mancanza di una cultura del dialogo, sostituita da attacchi e insulti reciproci.

Non vi è dubbio che la strategia politica fondata sull’offesa, sorretta dalla ‘rabbia’, non possa sortire alcun effetto positivo” ha dichiarato il giornalista e scrittore Biagio Maimone, addetto alla comunicazione del gruppo “Assago nel Cuore”, il quale ha sottolineato: “Manca, a mio avviso, all’attuale amministrazione, la propositività, la capacità espositiva e la coerenza. Tale incapacità è espressione di povertà intellettuale.

Emerge, con desolazione, il crollo dell’idea che la vita politica debba essere governata in modo costruttivo, pena la sua decadenza ad un livello che non può più essere definito nei termini di impegno politico a favore dei cittadini, ma pura inettitudine a governare le esigenze fondamentali di chi si rappresenta.

Quale politica, dunque?

“Assago nel Cuore” darà nuova linfa vitale alla vita politica di Assago, in quanto essa sarà fondata sulla cultura umana. Saremo la novità, saremo il futuro e lo comunicheremo alle nuove generazioni. Nei prossimi mesi mi interfaccerò, insieme a Roberta Vieri, con i sindaci delle città vicine allo scopo di far conoscere il nostro progetto culturale e di cooperazione perché creare ponti e relazioni è fondamentale per dare vita alla democrazia dei valori che ad Assago sembra non esistere”.