Il Circolo Canottieri Roma omaggia il Tevere partecipando alla “Vogalonga Tiberina”

Alla regata storica partecipano 50 barche dei Circoli più prestigiosi di Roma

AgenPress. Dopo 27 anni, la Vogalonga Tiberina torna a splendere sulle acque del Tevere. La regata storica lunga 35 km, nata nel 1981 e sospesa nel 1997 per le pessime condizioni in cui versava il fiume, dopo un lungo silenzio si risveglia per la prima volta domenica 29 settembre con una partenza di circa 50 barche (30 jole, 10GIG e un Dragon boat da 10 persone e un timoniere), da Ponte Marconi e diretta verso i Cantieri Canados di Ostia.

Alla manifestazione parteciperanno i 10 circoli più esclusivi della capitale, tra cui il Circolo Canottieri Roma che per l’inaugurazione della nuova “vita” della Vogalonga Tiberina, viste le richieste, ha dovuto persino sorteggiare i partecipanti alla regata che omaggeranno il Tevere su 2 otto jole e 1 quattro jole per un totale di 20 partecipanti che remano e 3 timonieri delle barche.

Un evento sportivo ma dal respiro sociale: tra gli obiettivi della manifestazione c’è il desiderio di far diventare il Tevere un terreno di gioco che possa essere usufruito da tutti i romani e non solo: “Sono felice di rappresentare il Circolo Canottieri Roma in questa manifestazione così emozionante e sentita per chi vive il Tevere come noi amanti del canottaggio. Conosciamo bene il lungo lavoro di coordinamento per ripristinare la manifestazione e siamo felici di far parte di questa sua rinascita. L’augurio è che la Vogalonga Tiberina possa tornare a splendere ogni anno e che raduni in futuro anche altri circoli sportivi a livello nazionale” afferma l’avv. Mario Guido, socio rappresentate il Circolo Canottieri Roma nel comitato organizzativo generale.