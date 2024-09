Conte: con Renzi ci giocherei a pallone, la politica no. Schlein dica che vuole stare con lui. Si vuole distruggere il M5s?

AgenPress – “Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia, ci sono dei problemi col Pd, perché il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee, possiamo arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità a fare i cespugli per consentirci di governare in alternativa alla Meloni”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante la registrazione di Accordi e Disaccordi, in onda stasera su Nove alle 21,30. “Se questo fosse il progetto… i segnali e gli indizi vanno in questa direzione. Se vuole averci alleati, ci deve parlare chiaramente. E’ questo è il suo progetto? Noi non ci staremo. Ma non possiamo ritrovarcelo a tutti i tavoli non appena ci giriamo dall’altra parte”.

“Io ci faccio dieci partite a pallone con Matteo Renzi. Ma la politica non la possiamo fare con Matteo Renzi, perché Matteo Renzi realizza la contaminazione tra affari e politica. Matteo Renzi, pur essendo parlamentare, tenacemente volendo stare in Parlamento, si fa pagare da governi stranieri. Come potete pensare che noi si possa governare con Matteo Renzi?”. “Non è un veto personale, ma su un modo di far politica che noi contrastiamo”.

“Stiamo parlando di una forza politica”, Iv, “che ha l’1-2% e che, tutti i sondaggi lo stanno dicendo, fa a perdere 4-5 punti all’intera coalizione. Poi tra l’altro c’è l’aggiunta che è una forza politica deliberatamente orientata a distruggere il movimento, quindi vuol dire che il Pd sta accettando che il movimento sia distrutto”.

“Perché a questo punto qui un pensiero maligno è necessario tirarlo fuori. Quindi si vuole distruggere il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle non ci starà”.

“E’ possibile che stai lavorando con il Pd e con Avs, da un giorno all’altro ti ritrovi Matteo Renzi senza neppure essere stato avvertito che questa è la scelta del Pd? Lo chiariscano, a questo punto non sono io che devo porre un veto, Schlein deve dire: io voglio stare con Matteo Renzi. Lo dica esplicitamente”.