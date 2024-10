Rosario Trefiletti: “Parificazione accise carburanti pura follia”

AgenPress. Qualora si verificasse, come si sta affermando in questi giorni, che il Governo voglia parificare le Accise Gasolio a quella della Benzina, le ricadute, non solo sarebbero gravi per gli automobilisti (pari a 163 Euro annui) ma avrebbero ricadute pesanti sull’inflazione (soprattutto per costi dei trasporti merce) e quindi sull’intera economia del Paese,

ecco i calcoli:

Consumi Gasolio 28 MLD tonnellate pari a 33,5 MLD di litri.

Aumento accise + IVA 13,5 cent/litro Ricaduta totale 4,45 MLD

Aumento inflazione 0,4 ricaduta famiglie pari a + 120 Euro annui

Aumento a famiglie per costi diretti ed indiretti 283 Euro annui

Già in una situazione socio-economica espansiva una simile manovra sarebbe grave ma, in quella attuale, caratterizzata da consumi fermi o in forte calo, una Produzione Industriale in forte decrescita – 3,3%, continuo aumento di prezzi e tariffe, stipendi al palo e pensioni bistrattate, tale manovra si trasforma in una pura follia – sostiene Rosario Trefiletti Presidente C.C.I.