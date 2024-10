Norvegia. La balena beluga “spia russa” forse è morta per infezione causata da ferite in bocca per un bastone rimasto conficcato

AgenPress – La balena beluga trovata morta in Norvegia ad agosto, che alcuni sospettavano fosse una spia russa, è molto probabilmente morta a causa di un’infezione e non per ferite da arma da fuoco, ha affermato venerdì la polizia norvegese.

Soprannominato “Hvaldimir”, un gioco di parole tra la parola norvegese che significa balena (hval) e i presunti legami della balena con Mosca, il beluga bianco è apparso per la prima volta al largo della costa della regione del Finnmark, nell’estremo nord della Norvegia, nel 2019, ed è rapidamente diventato una celebrità nazionale.

E’ stata trovata morta il 31 agosto in una baia sulla costa sud-occidentale della Norvegia.

Le organizzazioni per i diritti degli animali NOAH e One Whale hanno affermato che la balena è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e hanno sporto denuncia alla polizia.

L’istituto veterinario norvegese ha eseguito un’autopsia e ha trovato un bastone di 35 centimetri (14 pollici) conficcato nella sua bocca.

“Il rapporto ha concluso che la probabile causa della morte è stata un’infezione batterica, forse dovuta alle ferite in bocca causate da un bastone rimasto conficcato”, ha affermato venerdì in una dichiarazione il funzionario di polizia Amund Preede Revheim.

“Il bastone potrebbe anche aver reso difficile l’alimentazione di Hvaldimir, aumentando così il rischio di infezione”, ha aggiunto.

La polizia ha dichiarato di non aver trovato traccia di proiettili e di aver deciso di non aprire un’indagine. “Non c’è nulla negli esami che suggerisca che Hvaldimir sia stato ucciso illegalmente”, ha affermato Preede Revheim.

Quando Hvaldimir è stata ritrovata nel 2019, i biologi marini norvegesi ne prelevarono un’imbracatura artificiale dotata di un supporto adatto a una action camera e con la scritta “Equipment St. Petersburg” stampata in inglese sulle fibbie di plastica.

La balena sembrava abituata agli umani. I funzionari norvegesi hanno affermato che la balena potrebbe essere fuggita da un recinto ed essere stata addestrata dalla marina russa.

Mosca non ha mai rilasciato alcuna risposta ufficiale alle affermazioni secondo cui la balena potrebbe essere una “spia russa”.