Romano (NM): “Veterinario di base per aiutare i meno abbienti nella cura degli animali domestici”

AgenPress. ‘Salutiamo con favore lo sblocco bonus animali domestici, fortemente voluto nella legge di bilancio. Il bonus consiste in una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie.

Una misura che va nella direzione da noi auspicata: è infatti in corso di deposito un disegno di legge di Noi Moderati che prevede l’istituzione del veterinario di base per colmare le lacune che si possono verificare nella difficoltà di spendere il bonus o per integrare le spese che non dovessero rientrarvi. Moltissimi animali vengono infatti abbandonati perché non si riescono a garantire le cure necessarie a causa di difficoltà economiche.

L’istituzione del veterinario di base contribuirebbe a contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono degli animali. Abbiamo individuato come soggetto attuatore di questo progetto di One Health, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, strutture altamente qualificate e specializzate nella cura e nel benessere animale. Questo, nella pratica, significa vaccinazioni gratuite per prevenire malattie pericolose, sterilizzazioni e castrazioni, per ridurre il numero di cuccioli abbandonati e controllare il randagismo, trattamenti antiparassitari e visite di controllo.

Questa figura sarebbe disponibile in strutture veterinarie pubbliche o convenzionate, con una presenza, quindi, capillare su tutto il territorio nazionale. Le Regioni e i Comuni si occuperanno di organizzare i servizi a livello locale.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.