Morte della beluga “spia russa”. Critiche tra due associazioni sul mancato trasferimento. Insulti sui social

AgenPress – “Abbiamo appreso che Hvaldimir è morto. Non conosciamo ancora la modalità del decesso ma si trovava in acque pesantemente trafficate appena fuori Stavanger, Norvegia, quindi ci aspettiamo che non sia stata una morte naturale. Abbiamo chiesto alle autorità norvegesi di fornire una necropsia e si sono attivate per farlo. Abbiamo il cuore spezzato. Anche noi siamo arrabbiati, perché abbiamo dovuto lottare così duramente, per così tanto tempo per aiutarlo ad uscire dal pericolo. E finalmente era così vicino ad avere una vita migliore. Ma siamo arrabbiati con chi ha lavorato per bloccargli la mossa e diffondere disinformazione… ci sono una manciata di esseri umani che volevano tenerlo intrappolato, e hanno impedito a questo dolce animale di farsi aiutare prima. Non abbiamo più motivo di trattenerci e avranno tutto il merito della sua prematura morte”.

Lo scrive sui social la onlus OneWhale che spingeva per catturarlo e trasportarlo nell’Artico, il suo habitat naturale, sostenendo che fosse in pericolo a Stavanger. Al contrario, Marine Mind, un’organizzazione nata un anno fa da una scissione interna a OneWhale, sosteneva che, essendosi stabilito nella regione di Stavanger da oltre un anno, non vi fosse alcun motivo per spostarlo, ritenendo che non fosse a rischio. Dopo la sua morte, questa divergenza di opinioni ha scatenato un mare d’insulti verso Marine Mind, tra cui anche minacce di morte al fondatore.

Anche la fondatrice di OneWhale è stata bersaglio di attacchi personali, soprattutto dopo aver diffuso immagini di Hvaldimir sanguinante, accompagnate da una denuncia alla polizia in cui si affermava che la balena fosse stata uccisa con un’arma da fuoco.

La stessa organizzazione ha scritto sempre sui social che “Hvaldimir non era solo una balena beluga; era un faro di speranza, un simbolo di connessione e un ricordo del profondo legame tra gli esseri umani e il mondo naturale. Negli ultimi cinque anni, ha toccato la vita di decine di migliaia, riunendo le persone in soggezione delle meraviglie della natura. La sua presenza ci ha insegnato l’importanza della conservazione degli oceani, e così facendo, ci ha insegnato di più su noi stessi”.

Attualmente, la carcassa di Hvaldimir si trova presso l’istituto veterinario per una autopsia che dovrebbe determinare con sicurezza le cause della morte. Sebbene sia certo che il beluga sia morto prematuramente, rimane da accertare se si tratti di cause naturali o se sia stato davvero ucciso, come afferma OneWhale.