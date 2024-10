Usa. Trump: Israele dovrebbe colpire gli impianti nucleari dell’Iran

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato che Israele dovrebbe colpire gli impianti nucleari dell’Iran come rappresaglia per il recente lancio di missili di rappresaglia da parte dell’Iran contro Israele.

Il presidente Joe Biden ha sollecitato la proporzionalità mentre Israele soppesa la sua risposta, affermando all’inizio di questa settimana che gli Stati Uniti non avrebbero sostenuto un attacco israeliano ai siti nucleari iraniani. Ma Trump ha deriso le osservazioni del presidente durante un evento della campagna elettorale in North Carolina ieri.

“Quella è la cosa che vuoi colpire. Non è quella che dovresti colpire? Voglio dire, è il rischio più grande che abbiamo, le armi nucleari”, ha detto Trump in un evento in stile town hall a Fayetteville, vicino a una grande base militare statunitense.

“Quando gli hanno fatto questa domanda, la risposta avrebbe dovuto essere: prima colpire il nucleare e preoccuparsi del resto dopo”.