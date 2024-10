Usa. Biden: Israele dovrebbe prendere in considerazione soluzioni alternative all’attacco ai giacimenti petroliferi dell’Iran

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che Israele non ha ancora deciso come risponderà all’attacco missilistico balistico dell’Iran, ma ha suggerito che dovrebbe astenersi dall’attaccare gli impianti petroliferi iraniani.

“Se fossi nei loro panni, prenderei in considerazione altre alternative rispetto allo sciopero dei giacimenti petroliferi”, ha affermato Biden alla conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca.

E’ stato chiesto al presidente Biden se pensasse che il primo ministro israeliano Netanyahu stesse cercando di influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti dicendo che non avrebbe firmato alcun accordo diplomatico per la pace con Hamas prima delle elezioni. Biden ha risposto citando quanto la sua amministrazione abbia aiutato Israele e che Netanyahu dovrebbe ricordarsene.

All’inizio di questa settimana, Biden ha dichiarato di essere contrario all’idea che Israele prenda di mira anche i siti nucleari iraniani.

Le ultime dichiarazioni di Biden sono arrivate un giorno dopo aver dichiarato che l’idea di un attacco israeliano ai siti petroliferi iraniani era “in discussione”, provocando un’impennata dei prezzi del petrolio tra i timori di uno shock improvviso all’offerta globale.

“Penso, penso che sarebbe un po’, comunque”, ha detto Biden allora, aggiungendo che Israele avrebbe alla fine preso le proprie decisioni su come rispondere al massiccio attacco missilistico dell’Iran. Ore dopo, ha detto “So che non si deve negoziare in pubblico” quando gli è stato chiesto se avesse esortato Israele a non attaccare l’infrastruttura petrolifera dell’Iran.

Nonostante i commenti di Biden, secondo i media ebraici la risposta israeliana è stata strettamente coordinata tra Washington e Gerusalemme.