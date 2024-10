Orban: difendere le frontiere, hotspot migranti fuori l’Ue. In Ucraina stiamo perdendo, ammettetelo

AgenPress – “Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente”. Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo intervento all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue. “Il sistema di asilo oggi non funzione. L’immigrazione clandestina ha alimentato la violenza contro le donne, l’antisemitismo e l’omofobia”.

“Creiamo un sistema Schengen vero e proprio, una sorta di Consiglio Schengen con la partecipazione dei capi di Stato e di governo”, ha spiegato Orban sottolineando che il modello potrebbe essere quello dell’Eurosummit. “Istituzionalizziamo una sorta di vertice dei Paesi Schengen”, ha spiegato, osservando che la presidenza ungherese “propone altresì che prima del 2024 si possa completare l’adesione della Romania e Bulgaria a Schengen”. “La migrazione non è sufficiente a compensare la riduzione naturale ella popolazione europea. Questo significa che l’Europa entrerà in una fase storica in cui la produzione e l’aumento del Pil non saranno sostenuti dall’aumento della popolazione e quindi della manodopera, ciò rappresenta una sfida enorme”.

“Dite che l’Ungheria compra energia dalla Russia. I Paesi Ue dall’inizio della guerra hanno comprato 8,5 miliardi di petrolio raffinato in India e Turchia, è questo è una ‘ipocrazia’ il potere dell’ipocrisia: siete voi che finanziate la guerra russa. Ma io non volevo leggere questi dati, volevo presentare il programma della presidenza. Mi sarebbe piaciuto dire che l’Ue ha delle difficoltà, ma voi avete creato uno scontro politico. Mi dispiace ma se voi ci attaccherete difenderemo il nostro Paese”, ha detto ancora.

“In Ungheria c’è un detto: ‘se vuoi vincere bisogna che ci sia il coraggio necessario per ammettere che stai per perdere’. E stiamo effettivamente perdendo in Ucraina e voi vi comportate come se non sia così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia, che è perdente. Propongo che riflettiate. Ci deve essere un’attività diplomatica e una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto ci saranno sempre più morti, migliaia di morti. Con questa strategia non ci sarà la pace, dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco”.

“Io avrei voluto discutere del programma della presidenza ungherese ma a voi non interesse: avete voluto organizzare una intifada politica e ripetete le menzogne della sinistra ungherese”, ha detto ancora.

“Ci sono divergenze di opinione tra la Commissione e l’Ungheria, è vero. Io non ne ho fatto riferimento, dato che noi come presidenza lavoriamo per l’Europa: è stata una scelta infelice di von der Leyen che ha reso la commissione un’arma politica a servizio della sinistra”.

“Chi mi accusa di corruzione come l’onorevole Freund (Verdi), è lui il più corrotto, perché è pagato da Soros. Trovo assurdo che qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria Salis che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. Lei parla di Stato di diritto?”, ha attaccato il premier ungherese Viktor Orban nella sua replica finale all’Eurocamera. “Il dibattito ha superato il buon senso, ho sentito solo accuse, frutto della vostra propaganda ben nota. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti vedrete che l’Ungheria non è messa peggio di altri sulla corruzione”.

“Respingo le accuse di corruzione in Ungheria. Anche all’Eurocamera ci sono stati casi di corruzione? Voi parlate di corruzione? Ma fate sul serio?”.

“Dite che in Ungheria non c’è libertà, non è vero. C’è una Costituzione che garantisce le libertà di tutti, uomini e donne. E c’è una Costituzione europea che dice che una famiglia è fatta da un uomo e una donna, forse questo non piace alla presidente dei Liberali”.