Franco Bucarelli (vaticanista): “Parolin tradito all’ultimo dagli italiani e costretto a ritirarsi”

AgenPress. Franco Bucarelli, giornalista vaticanista che in carriera ha conosciuto ben sette pontefici, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso di una trasmissione speciale con il direttore Ezio Luzzi dedicata all’elezione del nuovo papa Leone XIV.

«In Vaticano non hanno digerito la sconfitta di Parolin. Per giorni interi, dalla morte di Papa Francesco, tutti i media non hanno fatto altro che pompare la candidatura di Parolin, che doveva essere eletto a larga maggioranza.

Qualcuno dei preti in Vaticano parla di tradimento in primis da parte dei cardinali italiani, poi dagli europei, che non sono in ottimi rapporti con lui, e infine da quelli del Terzo Mondo.

Una volta raggiunti i quaranta voti favorevoli, gli italiani si sono tirati indietro. Per non fare una brutta figura, si è ritirato per lasciare spazio a Prevost. Parolin era già stato messo in ombra da Papa Francesco, che aveva delegato a Zuppi la maggior parte delle missioni internazionali».