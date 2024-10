Al via oggi la seconda riunione ministeriale G7 su Industria e Innovazione Tecnologica

AgenPress. È iniziata oggi a Roma la seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 su Industria e Innovazione Tecnologica. Sono arrivate a Palazzo Brancaccio le delegazioni, accolte dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che presiederà le tre sessioni di lavoro della giornata. In rappresentanza dei Paesi del G7, sono presenti alla riunione Gina Raimondo, Segretario al Commercio degli Stati Uniti d’America, Marc Ferracci, neo Ministro dell’Industria francese, Peter Kyle, Segretario di Stato per la Scienza, Innovazione e Tecnologia del Regno Unito, Francis Bilodeau, Viceministro canadese per l’Innovazione, Scienza e Industria, Udo Philipp, Sottosegretario all’Economia e alla Protezione climatica della Germania, una delegazione governativa giapponese e la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager.

Per i Paesi Outreach, sono presenti Dirk Beljaarts, Ministro degli Affari Economici dei Paesi Bassi, S. Krishnan, Viceministro per il Digitale e le Tecnologie dell’Informazione dell’India, e Keonki Roh, Viceministro del Commercio della Corea del Sud. Parteciperà ai lavori anche una delegazione di Stati africani coinvolti nell’AI Hub per lo Sviluppo

Sostenibile, tra cui il Ministro delle Tecnologie di Comunicazione della Tunisia, Sofiene Hemissi, e il presidente dell’Applied Innovation Center egiziano, Ahmed Tantawy.

Partecipano poi anche organizzazioni internazionali come UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e ITU (International Telecommunication Union), insieme alle startup africane selezionate per l’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, tra cui IrWise, Kytabu, InstaDeep e Birrama Digital Commerce PLC, e importanti aziende nazionali e multinazionali, come Amazon Web Services, Engineering e Sony, che presenteranno proposte progettuali da integrare nell’Hub.