La giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è morta in uno dei centri di detenzione russi dove viene praticata la tortura

AgenPress – Viktoria Roshchyna, una giornalista ucraina morta durante la prigionia in Russia, è stata trattenuta in centri di detenzione russi dove i prigionieri vengono torturati, ha affermato l’11 ottobre la Media Initiative for Human Rights.

I funzionari ucraini hanno confermato la morte di Roshchyna il 10 ottobre, ma hanno affermato che le circostanze della sua morte sono ancora sotto inchiesta. La giornalista è scomparsa nell’agosto 2023 mentre stava facendo un reportage in territorio occupato dalla Russia , con Mosca che ha ammesso la sua detenzione l’anno successivo.

In precedenza, nel marzo 2022, Roshchyna era stata trattenuta per 10 giorni dagli ufficiali del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) mentre lasciava Berdiansk in direzione di Mariupol . Come condizione per il suo rilascio, è stata costretta a registrare un video in cui affermava che le forze russe le avevano salvato la vita.

La Media Initiative for Human Rights , una ONG ucraina focalizzata sulla difesa dei diritti umani e sulle indagini, ha affermato che Roshchyna è stata detenuta in almeno due prigioni: la colonia penale n. 77 a Berdiansk nell’Ucraina occupata e il centro di detenzione n. 2 a Taganrog in Russia.

Entrambe queste strutture di detenzione sono note per l’uso della tortura contro i prigionieri. La ONG ha affermato di essere a conoscenza di casi di prigionieri sottoposti a elettrocuzione nella prigione di Berdiansk.

Il centro di detenzione di Taganrog è “considerato uno dei centri di detenzione più brutali in Russia”, ha affermato l’iniziativa, citando ex prigionieri. Molti combattenti della Brigata Azov catturati dopo l’assedio di Azovstal sono detenuti qui.

“Viktoria è stata tenuta a Taganrog almeno da maggio a settembre 2024, in isolamento”, ha affermato su Facebook la direttrice esecutiva della ONG, Tetiana Katrychenko.

Roshchyna è stata portata fuori da Taganrog in un luogo sconosciuto a settembre. Secondo la Russia, è morta il 19 settembre.

Al momento non è ancora chiaro dove fosse trasportata, se fosse trasportata per uno scambio e se la sua morte sia stata il risultato di torture e abusi da parte dei rapitori russi, ha affermato la ONG.

Andrii Yusov, portavoce dell’agenzia di intelligence militare ucraina, ha dichiarato al quotidiano Suspilne che Roshchyna avrebbe dovuto essere inclusa in un imminente scambio di prigionieri .

I procuratori ucraini, che in precedenza stavano indagando sulla scomparsa di Roshchyna, hanno ora riclassificato il caso come crimine di guerra e omicidio.

Roshchyna aveva seguito l’invasione russa su vasta scala per numerose emittenti televisive ucraine, tra cui Hromadske, Ukrainska Pravda e Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).