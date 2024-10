Confermata la morte della giornalista ucraina Viktoria Roshchyna. Era detenuta in un carcere russo

AgenPress – La giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è morta mentre era in custodia russa, ha dichiarato giovedì Petro Yatsenko, rappresentante del Quartier generale di coordinamento del governo ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra, alla telemaratona ucraina United News, aggiungendo che le circostanze della sua morte non sono chiare.

Roshchyna, 28 anni, che lavorava come giornalista freelance per emittenti giornalistiche indipendenti tra cui Ukrainska Pravda, Hromadske e Radio Free Europe, è stata arrestata dalle forze russe nell’agosto 2023 mentre stava scrivendo un reportage dall’Ucraina orientale occupata dalla Russia, come confermato dal Ministero della Difesa russo in una lettera al padre ad aprile.

Giovedì il padre di Roshchyna ha ricevuto una notifica dal Ministero della Difesa russo, datata 2 ottobre, in cui si comunicava che la donna era morta il 19 settembre e che il suo corpo sarebbe stato restituito all’Ucraina, ha riportato l’agenzia di stampa ucraina Graty .

Il parlamentare ucraino Yaroslav Yurchyshyn ha segnalato per primo la morte di Roshchyna giovedì, dicendo su Telegram che il padre di Roshchyna era stato informato dalle autorità russe. Tuttavia, ha successivamente cancellato il suo post dopo aver detto che avrebbe atteso che la notizia fosse confermata dal governo ucraino.

“I russi hanno preso in ostaggio la talentuosa giornalista nell’agosto 2023. E ora l’hanno uccisa”, ha scritto Yurchyshyn, giurando che l’Ucraina avrebbe fatto “tutto il possibile” per assicurarsi che gli assassini di Roshchyna subissero “la punizione che meritano”.

Andriy Yusov, rappresentante dell’intelligence militare ucraina, ha dichiarato all’emittente ucraina Suspilne che Roshchyna avrebbe dovuto essere inclusa nel prossimo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev e che, prima dell’imminente scambio, sarebbe stata trasferita nella prigione di Lefortovo a Mosca.

“Doveva tornare a casa nel prossimo futuro, abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che ciò accadesse”, ha detto Yusov a Suspilne.

Roshchyna, che ha seguito l’invasione russa dell’Ucraina su vasta scala fin dai primi giorni della guerra, ha lasciato l’Ucraina per la Polonia il 27 luglio 2023 e ha pianificato di recarsi nell’Ucraina orientale passando per la Russia tre giorni dopo.

L’ultima volta che ha contattato i suoi redattori è stato il 3 agosto 2023, raccontando loro di aver trascorso diversi giorni nel tentativo di attraversare il confine. L’ultima volta che si è saputo che stava scrivendo un reportage da un’area occupata della regione di Zaporizhia, nell’Ucraina sud-orientale.

Secondo quanto riportato dal notiziario russo Mediazona, la donna è morta durante il trasferimento a Mosca da una prigione di Taganrog, una città portuale russa vicino al confine con l’Ucraina.

Secondo i gruppi per i diritti umani, migliaia di ucraini che si oppongono al regime di Mosca sono stati detenuti nei territori occupati dall’inizio dell’invasione russa nel 2022, molti dei quali rischiano la tortura da parte delle forze di sicurezza.

A maggio l’Ucraina ha dichiarato che più di due dozzine di rappresentanti dei media ucraini erano tenuti prigionieri in Russia e che erano in corso trattative per il loro rimpatrio.

Roshchyna ha lavorato come freelance per vari organi di informazione indipendenti, tra cui Ukrainska Pravda, e ha collaborato con la redazione ucraina dell’emittente statunitense Radio Free Europe.

Nel 2022 le è stato conferito il premio Courage in Journalism dall’International Women’s Media Foundation per i suoi reportage dall’Ucraina orientale.