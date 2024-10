Trefiletti: “Riallineamento accise carburanti. Ancora follia”

AgenPress. La nuova proposta di riallineamento accise di + 5 cent per Gasolio e di – 5 cent per benzina è ancora una volta una manovra sbagliata che serve a far fare cassa allo Stato e impoverire le famiglie che già arrancano alla fine del mese. Per due buoni motivi: innanzitutto per il differenziale di consumo tra Benzina ( 11 MLD di litri annui ) e Gasolio ( 33,5 MLD di litri annui ). La seconda e rilevante questione è che il Gasolio è elemento fondamentale per il trasporto merci.

Ecco il conteggio:

Riduzione 5 cent per Benzina (con IVA -6,1 cent) minori entrate per lo Stato di 670 Milioni Euro.

Aumento 5 cent per Gasolio ( con IVA +6,1 cent) maggiori entrate per lo Stato di 2 miliardi 43 Milioni.

Quindi, complessivamente il saldo è per maggiori entrate allo Stato e una maggiore tassazione di 1.Miliardo 373 Milioni. Le ricadute negative dirette su famiglie +53 euro

Inoltre il gasolio, per costi trasporto, inciderà in questo caso per un aumento di 0.2 punti sul tasso inflazione con maggiori spese per famiglie di 60 Euro. Ricaduta totale per 113 Euro annui.

Con buona pace con l’affermazione che non si aumenteranno le tasse – dichiara Rosario Trefiletti presidente C.C.I.