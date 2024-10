Baldassarre: solidarietà a Matteo Salvini per il processo Open Arms

AgenPress. “Esprimo la mia totale solidarietà a Matteo Salvini, ingiustamente messo sotto processo per aver difeso i confini nazionali e garantito la sicurezza dei cittadini italiani. La gestione dell’immigrazione non può e non deve essere criminalizzata quando si tratta di proteggere il nostro Paese.

Matteo Salvini ha agito con determinazione e responsabilità, ponendo al primo posto l’interesse dell’Italia e il rispetto delle leggi, per questo gli rinnovo la mia vicinanza e sono certa che la verità prevarrà”.

Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, responsabile dipartimento Famiglia della Lega.