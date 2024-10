Berlino. Biden riceve la Croce Federale. “Mantenere sostegno a Kiev”. Steinmeier: “grazie a lei la Nato è più forte”

AgenPress – Il presidente degli Usa Joe Biden è arrivato al castello di Bellevue, a Berlino, dove viene accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier per la sua prima e ultima visita di Stato in Germania in questa legislatura.

Biden ha ricevuto la croce federale al merito dal presidente Frank-Walter Steinmeier. Si tratta dell’onorificenza più alta che esista nella repubblica federale, concessa in passato soltanto a Bush Senior, per la Riunificazione tedesca. La motivazione che spinge la Germania a questo gesto è il particolare impegno riconosciuto al presidente uscente nel promuovere l’amicizia fra Germania e Usa e le relazioni transatlantiche in cinque decenni e di averla rafforzata in modo particolare di fronte alla aggressione russa contro l’Ucraina.

“Grazie a lei la Nato è oggi più forte che mai”. E “la Nato è irrinunciabile”, ha detto Steinmeier. “Lei ha ristabilito la fiducia nella Nato nel giro di una notte”, ha aggiunto. “Putin pensava che ci saremmo divisi. Invece la Nato più forte che mai. E questo in particolare grazie alla sua guida”.

“Un’Europa unita resta il compito del nostro tempo”, ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, ricordando il Muro che divideva la città fra est e ovest.

Biden ha ringraziato i leader tedeschi per il ruolo svolto nell’aiutare l’Ucraina contro l’invasione russa.

“Abbiamo davanti a noi un inverno difficile e non possiamo cedere, non possiamo stancarci, dobbiamo continuare dare il nostro sostegno fino a quanto l’Ucraina vinca una pace giusta”. per il lavoro instancabile per far sì che l’Ucraina prevalga e Putin fallisca. Possiamo raggiungere tutto se agiamo insieme”.

“Non possiamo mollare”. Dobbiamo mantenere il nostro sostegno; secondo me, dobbiamo andare avanti finché l’Ucraina non otterrà una pace giusta e duratura”.

Ricordando “l’ampia portata della storia” a cui ha assistito nei suoi 81 anni, Biden ha affermato che “non dovremmo mai sottovalutare il potere della democrazia, non dovremmo mai sottovalutare il valore delle alleanze”.

“La Germania ha insegnato a tutti noi che il cambiamento è possibile. E non è indifferente, in tempi critici, come si prendano le decisioni di leadership politica”.