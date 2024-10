Auto, Lega Pe: parole Ribera preoccupanti, stop auto 2035 è follia ideologica

AgenPress. “Se errare umano, perseverare è Von der Leyen. Esprimiamo preoccupazione e sconcerto per le affermazioni di Teresa Ribera, responsabile politiche green Ue e vice presidente esecutiva designata della Commissione europea, che difende la follia ideologica dello stop per le auto a diesel e benzina nel 2035, peraltro menzionando solo carburanti sintetici e non i biocarburanti, di cui l’Italia è leader.

Chi si augurava, come peraltro richiesto da milioni di cittadini europei con il proprio voto, in un cambio di rotta rispetto alle sciagurate politiche green portate avanti negli ultimi cinque anni, deve purtroppo fare i conti con la realtà. La Lega e i Patrioti continueranno a combattere in tutte le sedi le politiche dannose e scellerate di una sinistra estremista che colpiscono industrie, lavoratori e famiglie”.

Così dalla Lega al Parlamento Europeo.