Noleggio a lungo termine: la porta d’accesso alla mobilità green

AgenPress. Negli ultimi anni il noleggio a lungo termine si è affermato come una delle soluzioni più interessanti per chi desidera passare a veicoli meno inquinanti e, al tempo stesso, risparmiare sui costi di gestione. A differenza dell’acquisto tradizionale, infatti, il NLT permette di guidare a un prezzo concordato delle auto nuove e tecnologicamente avanzate, sostenendo così il cambiamento verso una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

Anche in questi primi tre mesi del 2025 sempre più italiani si sono convinti a passare al noleggio, al posto di acquistare un’auto: i contratti stipulati, secondo i dati UNRAE, sono infatti cresciuti del 6,5% rispetto all’anno precedente. Andiamo quindi a esplorare le ragioni che portano sempre più utenti a scegliere questa mobilità e perché può diventare essenziale per tutti coloro che ritengono il rispetto

I vantaggi chiave del noleggio

Come abbiamo visto, sono sempre di più gli italiani che decidono di approfittare delle offerte di noleggio a lungo termine per privati proposte da player specializzati, una scelta che è spesso dettata dalla possibilità di eliminare l’onere dell’acquisto e da quella di avere a disposizione numerosi servizi inclusi, a un prezzo vantaggioso.

Dalla polizza assicurativa, alla manutenzione ordinaria, alle eventuali riparazioni straordinarie, tutto rientra in un unico canone mensile, facile da pianificare. Si tratta di una struttura di costi prevedibili e programmabili, ideale per chi non vuole affrontare spese impreviste legate all’usura o alla svalutazione del veicolo.

Un ulteriore vantaggio della formula pay-per-use è la possibilità di passare con più facilità a modelli ibridi o elettrici. L’accesso a veicoli di ultima generazione riduce sensibilmente le emissioni inquinanti con effetti positivi sulla qualità dell’aria nelle città.

Ogni volta che si sceglie di rinnovare il veicolo è possibile optare per tecnologie efficienti, come ad esempio le batterie che offrono maggiore autonomia o i motori ibridi di ultima generazione: in questo modo, oltre a poter guidare un veicolo sempre moderno, si contribuisce anche alla riduzione dell’impronta di carbonio.

Interesse privati e aziende in forte crescita

Il segmento privati nel noleggio a lungo termine è in ascesa, come dimostra l’aumento dei contratti registrati negli ultimi due anni. Nel 2024, infatti, i privati hanno rappresentato il 13,9% del totale del NLT e la tendenza è in costante crescita. Nei primi tre mesi del 2025, inoltre, i contratti di noleggio sottoscritti da questa categoria di utenti hanno registrato un’ulteriore crescita, segnando un +13,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il mondo aziendale, d’altronde, è da molto tempo già indirizzato verso queste soluzioni, poiché le imprese desiderano concentrare le risorse sul core business evitando la gestione complicata e dispendiosa di un parco auto di proprietà. In molti casi, il ricorso al NLT per flotte aziendali risulta conveniente anche dal punto di vista fiscale, grazie alle possibili deduzioni e detrazioni sui canoni.

Una soluzione win-win per portafoglio e pianeta

La forza del noleggio a lungo termine risiede nella sua duplice natura: da un lato offre un risparmio economico, perché include tutti i servizi essenziali in un unico canone, dall’altro consente di rinnovare con frequenza i veicoli, puntando su alimentazioni ibride o totalmente elettriche.

In questo modo si accelera la transizione verso una mobilità più sostenibile e meno vincolata alla logica del possesso. La possibilità di modulare l’anticipo iniziale (o quella di non averlo per niente) si traduce inoltre in un vantaggio immediato per chi non vuole bloccare capitali consistenti in un bene soggetto a rapida svalutazione.

Insomma, in molti casi può risultare interessante valutare il noleggio a lungo termine per il prossimo veicolo: scegliendo un’auto green, oltre a ridurre i costi di gestione, si può contribuire anche a un futuro più pulito. Ed è proprio questa la vera rivoluzione del NLT: una soluzione che aiuta a non investire ingenti somme e a ripulire il pianeta dalle emissioni inquinanti, proponendo in cambio flessibilità, tecnologia e sostenibilità.